हिमाचल युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारी निलंबित, दिल्ली कार्यक्रम में गैरहाजिरी पड़ी भारी
युवा कांग्रेस महासचिव ने साफ कहा कि संगठन में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने संगठन में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. संगठन ने अपने 13 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं. संगठन की ओर से जारी आदेश में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को कार्रवाई का आधार बताया गया है. हालांकि, युवा कांग्रेस के महासचिव आर्यन चौहान का कहना है कि ये पदाधिकारी काफी समय से संगठन के कामकाज और गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे. कई बार नोटिस देने के बावजूद उनकी ओर से कोई सुधार नहीं हुआ.
दो उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और तीन सचिव निलंबित
युवा कांग्रेस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निलंबित किए गए 13 पदाधिकारियों में दो प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश महासचिव और तीन प्रदेश सचिव हैं. सभी का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. यह कार्रवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी.
'कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं दिखी सक्रियता'
हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव आर्यन चौहान ने कहा कि ये पदाधिकारी काफी समय से संगठन में निष्क्रिय थे. उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद न तो वे बैठकों में पहुंच रहे थे और न ही युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में भी ये पदाधिकारी शामिल नहीं हुए थे. इसी के चलते संगठन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है. आर्यन चौहान ने कहा कि संगठन में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इन 13 पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई
- अमला कश्यप (प्रदेश उपाध्यक्ष)
- अनु कुमारी मराठा (प्रदेश उपाध्यक्ष)
- साहिल ठाकुर (प्रदेश महासचिव)
- अजय ठाकुर (प्रदेश महासचिव)
- रविंद्र राव (प्रदेश महासचिव)
- सचिन ठाकुर (प्रदेश महासचिव)
- मनोज कुमार (प्रदेश महासचिव)
- पूजा ठाकुर (प्रदेश महासचिव)
- तजेंद्र कुमार (प्रदेश महासचिव)
- अंकुर शर्मा (प्रदेश महासचिव)
- यशपाल (प्रदेश सचिव)
- अर्जुन सिंह (प्रदेश सचिव)
- बलदेव सिंटियान (प्रदेश सचिव)
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