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हिमाचल युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारी निलंबित, दिल्ली कार्यक्रम में गैरहाजिरी पड़ी भारी

हिमाचल में युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारियों पर गिरी गाज ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने संगठन में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. संगठन ने अपने 13 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं. संगठन की ओर से जारी आदेश में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को कार्रवाई का आधार बताया गया है. हालांकि, युवा कांग्रेस के महासचिव आर्यन चौहान का कहना है कि ये पदाधिकारी काफी समय से संगठन के कामकाज और गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे. कई बार नोटिस देने के बावजूद उनकी ओर से कोई सुधार नहीं हुआ.

दो उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और तीन सचिव निलंबित