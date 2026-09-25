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इलेक्शन कमिशन के दफ्तर में घुस कर लिखा 'चोर आयोग', CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

हिमाचल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन.

Himachal Youth Congress protest
चुनाव आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:53 PM IST

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कुल्लू: देशभर में कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं, जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी युवा कांग्रेस द्वारा SIR और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ढालपुर में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे. पहले तो कार्यकर्ताओं द्वारा दीवार पर चुनाव आयोग के साथ 'चोर आयोग' लिखा गया और थोड़ी ही देर में कार्यकर्ता ऑफिस के अंदर घुस गए. वहां पर भी उन्होंने 'चोर आयोग' लिखा. ऐसे में सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला.

चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और वह अपनी मनमानी कर रहे हैं. देशभर में कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है." - तरुण ठाकुर, प्रभारी, युवा कांग्रेस कुल्लू

Himachal Youth Congress protest
चुनाव आयोग पर लिखा 'चोर' (ETV Bharat)

'SIR के बहाने खत्म किए जा रहे वोट'

जिला कुल्लू युवा कांग्रेस के प्रभारी तरुण ठाकुर ने कहा कि आज भाजपा हर राज्य में वोट चोरी कर रही है. SIR के बहाने कई युवाओं के वोट भी खत्म किए जा रहे हैं. ऐसे में युवा कांग्रेस इस प्रकरण का विरोध करती है और मांग करती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा जल्द लिया जाए. वहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का भी युवा कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध किया जाएगा.

Himachal Youth Congress protest
सुरक्षा बल ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला (ETV Bharat)

ज्ञानेश कुमार पर बोला तीखा हमला

वहीं, मंडी में भी यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री ने भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी निष्पक्ष संवैधानिक भूमिका निभाने के बजाय भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं.

"अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी निष्पक्षता से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, तो उसे पद पर बने रहने के बजाय राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेनी चाहिए. मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी जवाबदेही तय करे." - अखिल अग्निहोत्री, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस

सुंदरनगर में फर्जी वोटिंग का दावा

जिला मंडी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर साल 2014 के बाद देश के लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान अधिकार को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग के जरिए कथित रूप से फर्जी वोटों की धांधली की जा रही है. कथित फर्जी वोटिंग का मुद्दा साल 2022 में सुंदरनगर से सामने आया था. उनके अनुसार इस संबंध में चुनाव आयोग और मीडिया के सामने लिखित शिकायत रखी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया.

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