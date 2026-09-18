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हिमाचल युवा कांग्रेस ने सरकार से क्यों पूछा मेरी डिग्री का क्या ?

युवा कांग्रेस ने दावा किया कि देशभर में 50 लाख से अधिक स्वीकृत सरकारी पद खाली हैं.

HIMACHAL YOUTH CONGRESS
नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए युवा कांग्रेस ने शुर किया अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
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मंडी: पढ़ाई पूरी करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बाद भी रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के मुद्दे को लेकर हिमाचल युवा कांग्रेस ने मंडी से ‘मेरी डिग्री का क्या?’ अभियान की शुरुआत की है. युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को समयबद्ध तरीके से भरने और भर्ती प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाने की मांग उठाई. संगठन का कहना है कि युवाओं को केवल आश्वासन देने के बजाय रोजगार के लिए ठोस व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है.

मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल युवा कांग्रेस के सह-प्रभारी ज्योतिष एच.एम ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि देशभर में 50 लाख से अधिक स्वीकृत सरकारी पद खाली हैं. युवा कांग्रेस ने इन पदों को भरने के लिए सरकार से स्पष्ट भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की.

भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा तय करने की मांग

ज्योतिष एच.एम ने कहा कि प्रत्येक सरकारी विभाग में खाली पदों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए. साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लेकर नियुक्ति तक की समय-सीमा भी तय होनी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ‘मेरी डिग्री का क्या?’ अभियान का उद्देश्य उन युवाओं की आवाज उठाना है, जिन्होंने वर्षों तक पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. अभियान के जरिए सरकार और आम लोगों तक युवाओं की रोजगार संबंधी मांगें पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी
मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी (ETV BHARAT)

'प्रधानमंत्री आवास का करेंगे घेराव'

युवा कांग्रेस सह-प्रभारी ने कहा कि आगामी एक वर्ष के दौरान देश और हिमाचल प्रदेश में ‘नौकरी मार्च’ और ‘डिग्री मार्च’ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि आगामी एक वर्ष में रिक्त सरकारी पदों को भरने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रधानमंत्री के अगले जन्मदिन पर प्रधानमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘मेरी डिग्री का क्या?’ अभियान के जरिए युवाओं के रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा. प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभित गौतम, अधिवक्ता निखिल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

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