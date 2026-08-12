ETV Bharat / state

4,967 परिवारों के खातों में पहुंचेगा 20.61 करोड़, 15 अगस्त को हिमाचल के निर्माण कामगारों के लिए खुलेगा राहत का खजाना

प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को करीब 95 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है.

Himachal construction workers
हिमाचल के निर्माण कामगारों को प्रदेश सरकार का खास तोहफा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: स्वतंत्रता दिवस इस बार हिमाचल प्रदेश के हजारों निर्माण कामगारों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा. प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड 15 अगस्त को प्रदेश के 4,967 पात्र लाभार्थियों को 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करेगा. इस सहायता से शिक्षा, विवाह, आवास, स्वास्थ्य, मातृत्व-पितृत्व और मृत्यु/अंतिम संस्कार जैसी जरूरतों में कामगार परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी.

अब तक 4,84,860 कामगार पंजीकृत

खास बात यह है कि बोर्ड ने अब सहायता राशि को अपात्र लोगों से बचाकर वास्तविक पात्र कामगारों तक पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी व्यवस्था को प्रभावी किया है और भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने मंगलवार को शिमला में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बोर्ड के साथ अब तक 4,84,860 कामगार पंजीकृत हैं. प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को करीब 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है. बोर्ड ने आगामी वर्ष तक 300 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र कामगारों को योजनाओं का लाभ मिल सके.

विवाह और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा राशि

15 अगस्त को होने वाले वित्तीय सहायता वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा विवाह और शिक्षा सहायता का रहेगा. विवाह सहायता योजना के तहत 1,758 लाभार्थियों को 8.98 करोड़ रुपये, जबकि शिक्षा सहायता योजना के तहत 2,788 लाभार्थियों को 7.89 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा मृत्यु/अंतिम संस्कार सहायता के तहत 1.49 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89.77 लाख रुपये, एकल महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं की श्रेणी में 61 लाख रुपये तथा मातृत्व/पितृत्व सहायता योजना के तहत 38.02 लाख रुपये जारी किए जाएंगे.

जिलालाभार्थियों की संख्यासहायता राशि
हमीरपुर1,2985.43 करोड़ रुपये
कांगड़ा 720 2.89 करोड़
ऊना 6062.52 करोड़
मंडी5712.80 करोड़ रुपये

हमीरपुर सबसे आगे

जिलावार आंकड़ों में हमीरपुर सबसे आगे है. यहां 1,298 लाभार्थियों को 5.43 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं, कांगड़ा में 720 लाभार्थियों को 2.89 करोड़, ऊना में 606 लाभार्थियों को 2.52 करोड़ और मंडी में 571 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा शिमला, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और सोलन जिलों के पात्र लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि जारी की जाएगी.

ई-केवाईसी से अपात्रों पर शिकंजा

बोर्ड अध्यक्ष नरदेव कंवर ने कहा कि, "बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत कामगारों की ई-केवाईसी करवाई गई है. पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2021-22 के दौरान करीब 70 हजार अपात्र कामगारों का पंजीकरण किया गया और केवल नौ महीनों में उन्हें करीब 176 करोड़ रुपये वितरित किए गए. इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ हासिल करना था. अब ई-केवाईसी के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और वास्तविक पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं."

अब सीधे खाते में पहुंचेगी सहायता

बोर्ड ने भुगतान व्यवस्था में भी बदलाव किया है. पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है. इससे भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रत्यक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी.

बच्चों की पढ़ाई पर विशेष जोर

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि निर्माण कामगारों के बच्चों की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. शिक्षा सहायता योजना के तहत इस बार 2,788 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो 15 अगस्त को होने वाले कुल वितरण में सर्वाधिक लाभार्थियों वाली योजना है. इसके अलावा विवाह सहायता के तहत 1,758 लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य सहायता राशि बांटने के साथ निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना है. इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना अनावश्यक देरी के वास्तविक और पात्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे और सरकारी सहायता पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाई जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस, जानें कितने बढ़ें दाम ?

ये भी पढ़ें: कुल्लू के इन 5 रूटों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार, इलेक्ट्रिक-डीजल बस खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

TAGGED:

FINANCIAL HELP TO WORKERS IN HP
HIMACHAL WORKERS WELFARE BOARD
WHAT IS WORKERS WELFARE BOARD
WORKERS CHILDREN EDUCATION MARRIAGE
HIMACHAL CONSTRUCTION WORKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.