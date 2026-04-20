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श्रमिकों का सहारा बना कामगार कल्याण बोर्ड, बच्चों के विवाह पर मिल रही ₹51 हजार की वित्तीय मदद

कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को विभिन्न तरीकों से वित्तीय मदद प्रदान की जाती है.

Himachal Workers Welfare Board
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (@HPBOCWWB)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 11:40 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है. जिला शिमला के धामी क्षेत्र के निवासी मुनीश शर्मा को विवाह के लिए कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई. मुनीश शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से दी गई वित्तीय सहायता से शादी में पड़ने वाले बोझ में काफी हद तक राहत मिली है. मुनीश ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष आभार है, जिनकी वजह से विभिन्न योजनाओं के जरिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहयोग मिल रहा है.

ऐसे योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं श्रमिक

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए जिले में अनेकों योजनाएं चल रही हैं. सभी पात्र श्रमिकों से अपील है कि वे समय पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. ये प्रयास न सिर्फ श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.

"शिमला जोन में 98 लाभार्थियों को अभी तक 50 लाख 84 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है. कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए अनेकों योजनाएं लागू है. इन योजनाओं के जरिए श्रमिक वर्ग को काफी लाभ मिल रहा है. श्रमिकों के उत्थान के लिए बोर्ड लगातार काम कर रहा है." - श्रेय शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी, शिमला जोन

बोर्ड के तहत मिलती हैं ये सुविधाएं

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2 मार्च 2009 को किया गया था. इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, मातृत्व सहायता, उपकरण सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के तहत वे सभी कार्य शामिल किए जाते हैं, जो भवन निर्माण, सड़कों, मार्गों, सिंचाई, जल निकासी, तटबंध, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, टेलीफोन और संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइपलाइन और टावरों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव से संबंधित हैं. ऐसे सभी कार्यों में संलग्न श्रमिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है. इसके तहत 18 से 60 साल के आयु वर्ग के वह श्रमिक पात्र हैं, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन सन्निर्माण कार्य में कार्य किया हो. रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को संबंधित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होता है. जरूरी डाक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है. इसके अलावा श्रमिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी एवं सुविधाजनक हो गई है. यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके.

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