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श्रमिकों के लिए वरदान बनी ये योजनाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिल रही आर्थिक सहायता

श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा का सहारा बन रही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं.

HP Building and Other Construction Workers Welfare Board
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (@HPBOCWWB)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 5:09 PM IST

9 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएं राज्य में श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक मदद का खास जरिया बन रही हैं. खासकर बोर्ड की ओर से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे कई परिवारों को अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिल रही है. वहीं, कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है.

हाई एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए वित्तीय मदद

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड द्वारा रजिस्टर श्रमिकों के बच्चों को हाई एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सहित विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. इससे अनेक जरूरतमंद परिवारों को अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में संबल मिला है. उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि श्रमिक परिवारों की अगली पीढ़ी को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि इन बच्चों की सफलता उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

"हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की हमेशा कोशिश रही है कि श्रमिक एवं उनके परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनें. उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलें. शिक्षा प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है. यह प्रसन्नता का विषय है कि आर्थिक सहायता के जरिए श्रमिक परिवारों के बच्चे आर्थिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं." - नरदेव सिंह कंवर, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड

कामगारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिल रही इतनी वित्तीय मदद

तेंजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत एवं कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर कामगार रेश्मी ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए बोर्ड के जरिए 16,800 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिली है. जिसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्ति किया है. वहीं, शिमला के चक्कर निवासी चंदन सिंह ने बताया कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए कामगार कल्याण बोर्ड के की ओर से 16,800 रुपए की आर्थिक मदद मिली है. उन्होंने कहा कि कामगारों और उनके परिवारों के हित में संचालित सरकारी योजनाओं से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है.

"श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के बाद मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए 48 हजार रुपए की सहायता हुई है. इस आर्थिक मदद से बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने में काफी सहयोग मिला है." - सतीश चंद, लाभार्थी, शिमला

सीएम सुक्खू और सरकार का जताया आभार

इसी कड़ी में शिमला के विकासखंड मशोबरा निवासी जगदीश शर्मा ने भी बताया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के जरिए उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए 48 हजार रुपए की सहायता मिली है. उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की मदद से श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का संबल मिला है.

कसुम्पटी के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता

बोर्ड अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 14 लाभार्थियों को बच्चों की शिक्षा के लिए कुल 6,16,00 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. इनमें राकेश शर्मा को 16,800 रुपए, बबलू ठाकुर को 60,000 रुपए, गीता देवी को 44,400 रुपए, शांति भूषण को 48,000 रुपए, जगदीश चंद को 48,000 रुपए, देवेंद्र शर्मा को 33,600 रुपए, ऊषा को 36,000 रुपए, रवीना को 16,800 रुपए, कमली राम को 44,400 रुपए, हंस राज को 40,800 रुपए, शीला को 72,000 रुपए, राज कुमार को 36,000 रुपए, सतीश चंद को 48,000 रुपए और प्रेम सिंह को 72,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है.

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थीआर्थिक सहायता (₹ में)
राकेश शर्मा16,800
बबलू ठाकुर 60,000
गीता देवी44,400
शांति भूषण48,000
जगदीश चंद48,000
देवेंद्र शर्मा33,600
ऊषा36,000
रवीना16,800
कमली राम44,400
हंस राज40,800
शीला 72,000
राज कुमार36,000
सतीश चंद48,000
प्रेम सिंह72,000

26 लाभार्थियों को ₹16.81 लाख की मदद

इसी तरह चौपाल विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कल्याण बोर्ड के जरिए 26 लाभार्थियों को कुल 16.81 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है. इनमें 13 लाभार्थियों को बच्चों की शिक्षा के लिए 6.86 लाख रुपए, 12 लाभार्थियों को मातृत्व एवं पितृत्व सहायता के रूप में 5.75 लाख रुपए और एक लाभार्थी को मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 4.20 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं.

शिमला ग्रामीण में श्रमिकों की आर्थिक सहायता

इसके अलावा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बोर्ड के रजिस्टर 51 श्रमिक लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 20,73,600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. इसमें शिक्षा सहायता के रूप में 17,67,600 रुपए और विवाह सहायता के रूप में 3,06,000 रुपए शामिल हैं. विवाह सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में कुलदीप कुमार, दयामंती, मोहिंदर, भुवनेश्वर, सुरेंद्र कुमार वर्मा और पिंकी शामिल हैं, जिन्हें 51-51 हजार रुपए की मदद प्रदान की गई है.

सुन्नी क्षेत्र में भी श्रमिक परिवारों को मिली राहत

सुन्नी तहसील निवासी प्रेम प्रकाश ने बताया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए 44,400 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई. उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता मिल रही है. इसके अलावा गांव बीजू के निवासी पवन ने बताया कि उन्हें श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 72 हजार रुपए की राशि मिली है. जिसके लिए लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया.

"मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए श्रम विभाग के जरिए 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है. इस सहायता से हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है और बच्चे की पढ़ाई के लिए बड़ी मदद मिली है." - गीता राम, लाभार्थी, सुन्नी तहसील निवासी

श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं

कामगार कल्याण बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि बोर्ड द्वारा रजिस्टर कामगारों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, मातृत्व-पितृत्व, मृत्यु सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. साल 2023-24 में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 45,43,275 रुपए जारी किए गए, जिनमें शिक्षा के लिए 26,15,800 रुपए, विवाह के लिए 8,67,000 रुपए, मातृत्व/पितृत्व के लिए 5,30,475 रुपए, मृत्यु की स्थिति में 4,20,000 रुपए और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,10,000 रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है.

2024-25 में ₹2,28,18,292 की सहायता

इसी तरह साल 2024-25 में कुल 2,28,18,292 रुपए जारी किए गए. इसमें शिक्षा के लिए 1,54,68,600 रुपए, विवाह के लिए 35,54,000 रुपए, मेडकिल सहायता के लिए 7,21,742 रुपए, मातृत्व/पितृत्व के लिए 18,82,350 रुपए, मृत्यु सहायता के लिए 6,40,000 रुपए और बच्चे के जन्म पर 4,08,000 रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है.

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं
योजना 2023-242024-252025-262026-27
शिक्षा (₹)26,15,8001,54,68,60061,78,60064,12,200
विवाह (₹)8,67,00035,54,0006,63,0005,10,000
मेडकिल सहायता (₹) -7,21,7422,15,700-
मातृत्व/पितृत्व (₹)5,30,47518,82,350 25,000 9,59,500
मृत्यु सहायता (₹4,20,0006,40,00010,60,0006,40,000
बच्चे का जन्म (₹)-4,08,000 --
मुख्यमंत्री आवास योजना (₹)1,10,000---

2025-26 में ₹81,62,300 जारी

बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि साल 2025-26 के दौरान बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत रजिस्टर कामगारों को कुल 81,62,300 रुपए जारी किए गए. इसमें शिक्षा के लिए 61,78,600 रुपए, विवाह के लिए 6,63,000 रुपए, मेडिकल सहायता के लिए 2,15,700 रुपए, मातृत्व/पितृत्व सहायता के लिए 25,000 रुपए और मृत्यु सहायता के रूप में 10,60,000 रुपए शामिल हैं.

2026-27 में ₹85,21,700 की मदद

वहीं, कामगार कल्याण बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि साल 2026-27 के तहत अब तक 85,21,700 रुपए की वित्तीय सहायता रजिस्टर कामगारों को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जिसमें शिक्षा के लिए 64,12,200 रुपए, विवाह के लिए 5,10,000 रुपए, मातृत्व/पितृत्व सहायता के लिए 9,59,500 रुपए और मृत्यु सहायता के रूप में 6,40,000 रुपए शामिल हैं.

शिमला जोन के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों को सहायता

जिला श्रम एवं कल्याण अधिकारी श्रेय शर्मा ने बताया कि शिमला जोन के तहत शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, कसुम्पटी, ठियोग और चौपाल विधानसभा क्षेत्र आते हैं. उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में 10 लाभार्थियों को 3,95,200 रुपए, शिमला ग्रामीण में 51 लाभार्थियों को 20,73,000 रुपए, कसुम्पटी में 14 लाभार्थियों को 6,16,000 रुपए, ठियोग में 41 लाभार्थियों को 13,68,000 रुपए और चौपाल में 26 लाभार्थियों को 16,81,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है.

शिमला जोन के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों को सहायता
विधानसभा लाभार्थीआर्थिक सहायता (₹)
शिमला शहरी103,95,200
शिमला ग्रामीण5120,73,000
कसुम्पटी14 6,16,000
ठियोग 4113,68,000
चौपाल2616,81,000

"हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना और बच्चों की शिक्षा सहित परिवार की अन्य जरूरतों की पूर्ति में सहायता उपलब्ध करवाना है. इन योजनाओं के जरिए श्रमिक परिवारों को न सिर्फ तत्काल आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण आधार तैयार हो रहा है." - श्रेय शर्मा, जिला श्रम एवं कल्याण अधिकारी, शिमला

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