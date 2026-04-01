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अब बिना 'हिम बस कार्ड' के किराए में नहीं मिलेगी छूट, आज से नया नियम लागू, जानें कैसे बनवाएं CARD?

आज से एचआरटीसी बसों में किराए में छूट का लाभ अब उन्हीं महिलाओं और लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके पास हिम बस कार्ड होगा.

'हिम बस कार्ड'
'हिम बस कार्ड' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. निगम ने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 'हिम बस कार्ड' को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

महिलाओं के लिए आज से बदला नियम

अब तक महिलाएं बिना कार्ड के भी 50% किराये की छूट का लाभ उठा रही थीं, लेकिन अब यह छूट बिना कार्ड के नहीं मिलेगी. आज यानी 1 अप्रैल से प्रभावी नियम के तहत अब महिलाओं के पास 'हिम बस कार्ड' होना अनिवार्य है. जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं होगा, उन्हें कंडक्टर को पूरा किराया (100%) देना होगा. निगम ने फील्ड स्टाफ को इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए हैं.

स्कूली छात्रों को मिली 31 मई तक की बड़ी राहत

सरकारी स्कूलों (पहली से बारहवीं कक्षा) के छात्रों के लिए परिवहन विभाग ने राहत दी है. छात्रों के लिए कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई, 2026 कर दी गई है. जब तक कार्ड नहीं बन जाते, तब तक छात्र पहले की तरह स्कूल आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

'हिम बस कार्ड' क्यों है जरूरी?

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सीपी ब्रांच (CP Branch) के सेक्शन ऑफिसर तरसेन सिंह ने बताया, 'अक्सर रियायती टिकटों में असली लाभार्थी की पहचान मुश्किल होती थी. कार्ड से केवल हकदार लोगों को ही लाभ मिलेगा. अब टिकट के लिए छुट्टे पैसों (चिल्लर) की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि कार्ड स्वाइप से पेमेंट होगा. इस डिजिटल कार्ड प्रणाली से HRTC को साल में लगभग 12 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है. यदि आप किसी विशेष श्रेणी (महिला/दिव्यांग) में नहीं आते, तब भी इस कार्ड से भुगतान करने पर सामान्य यात्रियों को हर टिकट पर 5% की छूट मिलेगी'.

महीने में जितना ज्यादा सफर, उतनी ज्यादा बचत

₹1000-1500 के सफर पर: ₹100 वापस
₹2001-3000 के सफर पर: ₹300 वापस
₹5001-7500 के सफर पर: ₹1000 वापस
₹10,000 से ज्यादा के सफर पर: ₹2000 वापस

कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है.

कैसे बनवाएं हिम बस कार्ड?

जानें कैसे बनवाएं हिम बस कार्ड ?
जानें कैसे बनवाएं हिम बस कार्ड ? (ETV Bharat)

कार्ड बनाने की कीमत और वैलिडिटी

नया कार्ड शुल्क: ₹236 (₹200 फीस + GST)
कार्ड की वैधता: 1 साल
रिन्यूअल चार्ज: ₹150 (अगले वर्ष के लिए)
होम डिलीवरी: ₹42 एक्स्ट्रा देकर डाक से घर मंगवा सकते हैं.

किन्हें बनाना होगा यह कार्ड?
कुल 28 श्रेणियों को इस कार्ड के दायरे में लाया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:

महिलाएं: 50% छूट पाने के लिए.
दिव्यांगजन: प्रदेश के करीब 3000 दिव्यांग यात्री.
मरीज: कैंसर और अन्य गंभीर रोग वाले मरीज जो फ्री सफर करते हैं.
अन्य: पुलिस, प्रेस और रियायत पाने वाले अन्य सभी यात्री.

चेतावनी: सफर के दौरान कार्ड साथ रखना अनिवार्य है. कार्ड घर भूलने पर रियायत नहीं मिलेगी और पूरा किराया देना होगा.

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