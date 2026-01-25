हिमाचल में 1 लाख का पुरस्कार जीतने का मौका, आप भी कर सकते हैं आवेदन, 31 जनवरी आखिरी तारीख
इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं अपने आवेदन 31 जनवरी तक संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 7:41 PM IST
शिमला: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम पहल की है. प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को एक लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है.
महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
हिमाचल प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित करने जा रही है. यह पुरस्कार महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर और प्रभावशाली कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को दिया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए.
किन क्षेत्रों में मिलेगा पुरस्कार?
यह सम्मान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिला विकास के लिए सराहनीय कार्य करने वालों को दिया जाएगा. इन क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के लिए काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय के अनुसार, पुरस्कार के लिए चयन पिछले पांच वर्षों में किए गए उत्कृष्ट और प्रभावी कार्यों के आधार पर किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक और स्थायी योगदान देने वालों को ही सम्मान मिले.
31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं अपने आवेदन 31 जनवरी तक संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों को उपायुक्त की संस्तुति के बाद आगे भेजा जाएगा. चयनित व्यक्ति या संस्था को एक लाख रुपये की नकद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दिया जाएगा.
महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनके योगदान को राज्य स्तर पर सम्मान मिल सके.
