हिमाचल के प्ले स्कूलों और नर्सरी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना पंजीकरण नहीं चला सकेंगे ECCE सेंटर
निजी स्कूलों को भी कराना होगा अलग से रजिस्ट्रेशन, शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं होगी पर्याप्त, जानें कब तक करें पंजीकरण?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन और छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले अन्य निजी केंद्र बिना पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेंगे. महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के सभी पात्र प्राइवेट स्कूलों और ECCE केंद्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. खास बात यह है कि जिन निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, उन्हें भी अपने यहां संचालित ECCE केंद्रों का अलग से पंजीकरण करवाना होगा. स्कूल की मौजूदा मान्यता को इस प्रक्रिया का विकल्प नहीं माना जाएगा.
नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरी करनी होगी फॉर्मेलिटी
हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2017 और इसके क्रियान्वयन के लिए 17 मार्च 2026 को अधिसूचित नियमों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है. जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों को समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.
ECCE केंद्रों में इन मानकों की होगी जांच
ECCE केंद्रों के पंजीकरण के दौरान केवल दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी नहीं होगी, बल्कि संस्थानों में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जाएगी. इसके तहत केंद्रों में बच्चों की उम्र के अनुरूप पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित स्टाफ, खेल एवं शिक्षण सामग्री, स्वच्छ पेयजल, बच्चों के अनुकूल शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा होना जरूरी है. इसके अलावा निर्धारित वयस्क-बाल अनुपात और अन्य आधारभूत मानकों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा. विभाग का उद्देश्य छोटे बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना है, ताकि शुरुआती उम्र में ही उनकी देखभाल और सीखने की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके.
एक्ट लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य
ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए शिमला जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला ममता पॉल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2017 राज्य में 17 नवंबर, 2018 से लागू हुआ. हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने यह एक्ट लागू किया है. एक महीने पहले से पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू हो गया है. जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अपने यहां संचालित ECCE केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण करवाने की अपील की है.
ऑनलाइन होगा आवेदन, CDPO की टीम करेगी जांच
इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई है. संबंधित संस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.hp.gov.in/ पर उपलब्ध HimSeva पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और इसे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजेंगे. इसके बाद CDPO, एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ECCE समिति के साथ संस्थान का निरीक्षण करेंगे. मौके पर उपलब्ध सुविधाओं और निर्धारित नियमों के अनुपालन का भौतिक सत्यापन (Physical verification) किया जाएगा.
आवेदन के एक महीने के अंदर होगा निरीक्षण
जिले में अधिनियम और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में खंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी केंद्र या स्कूल का आवेदन मिलने के बाद गठित समिति एक माह के अंदर उसका निरीक्षण और फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करे. निरीक्षण के दौरान बच्चों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं, स्टाफ, शिक्षण व्यवस्था और अन्य निर्धारित मानकों की पड़ताल की जाएगी. इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को आगामी अनुमोदन के लिए सौंपेगी.
नियमों की अनदेखी संस्थानों को पड़ेगी भारी
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में निजी स्कूलों और ECCE केंद्रों के संचालकों को पंजीकरण को गंभीरता से लेना होगा. विभाग ने सभी पात्र संस्थानों से नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है.
क्या है ECCE ?
ममता पॉल ने बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के तहत 0 से 8 साल तक के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित करना है. बता दें कि NEP-2020 के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और 2030 तक ECCE को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
क्यों है जरूरी?
- छह वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का करीब 85 प्रतिशत विकास हो जाता है.
- शुरुआती शिक्षा से सीखने, समझने और सोचने की क्षमता मजबूत होती है.
- बच्चों की भविष्य की शैक्षणिक उपलब्धियों और उत्पादकता की नींव इसी उम्र में पड़ती है.