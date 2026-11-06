ETV Bharat / state

हिमाचल के प्ले स्कूलों और नर्सरी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना पंजीकरण नहीं चला सकेंगे ECCE सेंटर

प्राइवेट स्कूलों को भी करवाना होगा रजिस्ट्रेशन ( @canva )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन और छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले अन्य निजी केंद्र बिना पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेंगे. महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के सभी पात्र प्राइवेट स्कूलों और ECCE केंद्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. खास बात यह है कि जिन निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता मिली हुई है, उन्हें भी अपने यहां संचालित ECCE केंद्रों का अलग से पंजीकरण करवाना होगा. स्कूल की मौजूदा मान्यता को इस प्रक्रिया का विकल्प नहीं माना जाएगा.

नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरी करनी होगी फॉर्मेलिटी