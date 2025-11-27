ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव? विपक्ष द्वारा जगत नेगी का बायकाट करने पर जयराम को घेरा

हिमाचल प्रदेश शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता और विपक्ष के बीच दिखी नोकझोंक.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 8:12 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: 'नेता प्रतिपक्ष की बात का जवाब मैंने विधानसभा के अंदर दे दिया है, अब विधानसभा के बाहर मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का काम आरोप लगाना है, जो कि तथ्यों को पूरी तरह छिपा देते हैं. नेता प्रतिपक्ष दबाव बनाकर सत्ता पक्ष को यह कहलवाना चाहता हैं कि डिजास्टर एक्ट को खत्म करो'. ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही.

जयराम ठाकुर पर सीएम सुखविंदर का प्रहार

विपक्ष द्वारा कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकाट करने पर सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा. सीएम सुक्खू ने कहा, जयराम ठाकुर जगत सिंह नेगी के प्रति कुछ हीन भावना रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. नेगी सबसे मेहनती मंत्री हैं और डिजास्टर में सबसे ज्यादा काम करते हैं. नेगी तथ्यों पर बोलते हैं तो जयराम ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ बातें पिंच होती हैं, लेकिन मेरा मानना बायकाट करके कोई फायदा नहीं है, आपसी सामंजस्य से बात करनी चाहिए. जयराम ठाकुर को भी जगत सिंह नेगी के प्रति गंभीर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए. नेगी तत्परता और तथ्यों पर बात करते हैं'.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

सीएम ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव?

वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा डिजास्टर एक्ट के तहत सरकार को पंचायतों की प्रभावित सड़कों को ठीक करने के साथ आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचानी है. अभी तक सभी प्रभावितों को राहत नहीं पहुंची है और सड़के भी पूरी तरह नहीं खुली है. अभी स्कूलों की परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे में अभी हम पंचायत चुनाव में लगेंगे तो इसमें शिक्षक लग जाएंगे. ऐसे में पहले आपदा राहत को पूरा करने के बाद ही पंचायती राज चुनाव करवाएं जाएंगे.

विधायक निधि जारी न होने पर सीएम क्या बोले?

विधायक निधि जारी न होने पर सीएम ने कहा, इसमें दिक्कत जरूर है, यह बात सही है कि विधायक निधि थोड़ी रुकी है. मंत्रियों व विधायकों के बढ़े हुए भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसका जिक्र विधायक सतपाल सत्ती ने भी किया है. विधायकों को बिजली, पानी का बिल, हाउस रेंट देना होगा और इनकम टैक्स भी देना होगा. मेरा मानना है कि जैसे ही ट्रेजरी ठीक होगी और विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन मिल जाएगा. आज डिजास्टर एक्ट पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, एक-डेढ़ माह में डिजास्टर का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

'तनाव में हैं जयराम ठाकुर'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को गुस्सा बहुत आ रहा है. जबकि उनके स्वभाव में गुस्सा नहीं है. उन्हें किस चीज का तनाव है, यह मैं नहीं कह सकता. लेकिन एक तनाव तो जगजाहिर है. भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और इन गुटों में एक गुट जयराम ठाकुर का भी है. उनको लगता है कि मेरी थोड़ी पकड़ ढीली हो गई है.

11 दिसंबर को आपदा प्रभावितों को पैसा देने का कार्यक्रम

विपक्ष द्वारा 11 दिसंबर के जश्न को कैंसिल करने मांग पर सीएम ने कहा कि उस दिन सरकार का आपदा प्रभावित परिवारों को पैसा देने का कार्यक्रम है. भाजपा के समय तो 80-80 लाख के टेंट लगते थे और 40-40 लाख खाने पर खर्च कर देते थे. सरकार के तीन साल के कार्यक्रम को डिजास्टर फंड से नहीं, बल्कि सरकार अपने स्तर पर उस पर खर्च करेगी.

ओबीसी कल्याण बोर्ड

ओबीसी कल्याण बोर्ड में नगरोटा बगवां के लोगों को शामिल न करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि पहले चरण में 40-42 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आए हैं, जो शेष 26 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, उनके लोगों को ओबीसी कल्याण बोर्ड में जगह मिलेगी. नगरोटा बगवां से आरएस बाली जितने बोलेंगे, 15 की जगह 20 लोग भी कहेंगे तो कल्याण बोर्ड में डाल देंगे.

'पेंशनर्स की डिमांड जायज'

सीएम सुखविंदर ने कहा पेंशनर्स की डिमांड जायज है, प्रदेश के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सरकार पेंशनर्स को पेंशन दे रही है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं. जो कि हमारे कारण नहीं आई हैं. जबकि कुछ दिक्कतें केंद्र सरकार के कारण भी आई हैं, उन दिक्कतों से पार पाया जा रहा है. उसमें थोड़ा समय लगेगा. विभिन्न विभागों को पेंशनर्स के मेडिकल बिल भेजने को कहा है, दस-पंद्रह दिन में बिल भेजे जाते है. उन्हें पेमेंट करने को हम तैयार हैं.

