हिमाचल में लॉटरी का गणित, शनिवार को खुलेगा ई-टेंडर, जानिए सदन में सुक्खू सरकार ने दी क्या जानकारी?
हिमाचल राज्य सरकार लॉटरी शुरू करके सालाना सौ करोड़ रुपए तक की आय जुटाना चाहती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:07 PM IST
शिमला: हिमाचल में करीब तीन दशक के बाद लॉटरी शुरू हो रही है. राज्य में लॉटरी के लिए इच्छुक एजेंसियों को ई-टेंडर भरने के लिए आमंत्रित किया गया था. टेंडर में शामिल होने के लिए अंतिम अवसर 20 नवंबर तक है. उसके बाद शनिवार 21 नवंबर को ई-टेंडर खोले जाएंगे. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन में सामने आई है.
बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इस संदर्भ में सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि राज्य में लॉटरी शुरू करने को लेकर जो प्रस्ताव है, उसकी अब तक की क्या स्थिति है? वे इस बारे में सोल सेलिंग एजेंट के चयन को लेकर ई-टेंडर के बारे में जानना चाहते थे. साथ ही उन्होंने सरकार को होने वाली सालाना आय के बारे में भी जानकारी मांगी थी.
वित्त विभाग का जिम्मा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, लिहाजा उनकी तरफ से सवाल का लिखित में जवाब दिया गया. सरकार की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि शनिवार 21 नवंबर को ई-टेंडर खोला जाएगा. इससे पहले 20 नवंबर तक आवेदन में शामिल होने की अंतिम तिथि है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को ऑनलाइन व कागजी रूप में शुरु करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन), नियम 2026 को जून में अधिसूचित किया गया था.
इसके अधिसूचित होने के बाद कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू की थी. अगस्त महीने में इसके लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए. ई-टेंडर के लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर तय की गई और 21 नवंबर को इसे खोला जाना है. उसके बाद ही ये मालूम होगा कि कितनी निविदाएं आई हैं.
लिखित जवाब में बताया गया कि प्रस्तावित लॉटरी योजना के माध्यम से राज्य सरकार को टेंडर दस्तावेज की शर्तों के अनुसार सोल सेलिंग एजेंट को लाइसेंस फीस के रूप में न्यूनतम दस करोड़ रुपए सालाना चुकाने होंगे. इसमें पांच फीसदी सालाना बढ़ोतरी होती रहेगी. कुल कारोबार का न्यूनतम दो फीसदी हिस्सा अथवा छह करोड़ रुपए या इनमें से जो भी अधिक हो, वो राज्य को देना होगा. इसके साथ ही नियमों के अनुसार लॉटरी टिकट पर चालीस फीसदी जीएसटी भी राज्य को देना होगा.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करके राज्य सरकार सालाना सौ करोड़ रुपए तक की आय जुटाना चाहती है. अभी तक के प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल में लॉटरी के हर रोज अधिकतम 12 ड्रा आयोजित किए जाएंगे. साल भर में तीन बंपर ड्रा होंगे. बोली में सफल एजेंसी को निदेशक लॉटरजी हिमाचल सरकार के पक्ष में 30 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या एफडी सिक्योरिटी पर्पज से देनी होगी. बोली में भाग लेने वाली एजेंसी की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए. राज्य सरकार ने लॉटरी शुरू करने की शर्तें काफी कड़ी रखी हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1996 में हाईकोर्ट ने सिंगल डिजीट लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था. राज्य में 1999 में धूमल सरकार के समय लॉटरी पूरी तरह से बंद हो गई थी. फिर वीरभद्र सिंह सरकार के समय इसे 2004 में ये शुरू की गई. कुछ समय बाद लॉटरी फिर से बंद कर दी गई. अब 2026 में एक बार फिर से लॉटरी शुरू होने जा रही है. टेंडर खुलने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
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