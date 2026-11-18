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हिमाचल में लॉटरी का गणित, शनिवार को खुलेगा ई-टेंडर, जानिए सदन में सुक्खू सरकार ने दी क्या जानकारी?

हिमाचल में लॉटरी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में करीब तीन दशक के बाद लॉटरी शुरू हो रही है. राज्य में लॉटरी के लिए इच्छुक एजेंसियों को ई-टेंडर भरने के लिए आमंत्रित किया गया था. टेंडर में शामिल होने के लिए अंतिम अवसर 20 नवंबर तक है. उसके बाद शनिवार 21 नवंबर को ई-टेंडर खोले जाएंगे. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन में सामने आई है.

बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इस संदर्भ में सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि राज्य में लॉटरी शुरू करने को लेकर जो प्रस्ताव है, उसकी अब तक की क्या स्थिति है? वे इस बारे में सोल सेलिंग एजेंट के चयन को लेकर ई-टेंडर के बारे में जानना चाहते थे. साथ ही उन्होंने सरकार को होने वाली सालाना आय के बारे में भी जानकारी मांगी थी.

वित्त विभाग का जिम्मा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, लिहाजा उनकी तरफ से सवाल का लिखित में जवाब दिया गया. सरकार की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि शनिवार 21 नवंबर को ई-टेंडर खोला जाएगा. इससे पहले 20 नवंबर तक आवेदन में शामिल होने की अंतिम तिथि है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को ऑनलाइन व कागजी रूप में शुरु करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन), नियम 2026 को जून में अधिसूचित किया गया था. इसके अधिसूचित होने के बाद कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू की थी. अगस्त महीने में इसके लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए. ई-टेंडर के लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर तय की गई और 21 नवंबर को इसे खोला जाना है. उसके बाद ही ये मालूम होगा कि कितनी निविदाएं आई हैं.