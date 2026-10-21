नवंबर में हो सकता है हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, CM सुक्खू ने बताई वजह
फिलहाल, सत्र की तारीख को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार दिसंबर के बजाय नवंबर में बुलाया जा सकता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इसके संकेत दिए. उन्होंने कहा कि दिसंबर में शिमला और धर्मशाला में पर्यटन सीजन के चलते भीड़ और ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में लोगों और पर्यटकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार नवंबर में सत्र बुलाने पर विचार कर रही है.
मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को शिमला में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दिसंबर पर्यटन के लिहाज से व्यस्त समय होता है और शिमला व धर्मशाला प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं. विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ने से शहरों में ट्रैफिक प्रभावित होता है. इससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव पर निर्भर करेगा फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार नवंबर में शीतकालीन सत्र बुलाने पर विचार किया है. यदि विधानसभा अध्यक्ष नवंबर में सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव देते हैं, तो उसी महीने सत्र बुलाया जा सकता है. फिलहाल, सत्र की तारीख को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है.
कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों पर CM का जवाब
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस में गुटबाजी संबंधी बयान पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गुटबाजी भाजपा में है और पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है. सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन शिमला में दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वह वहां नहीं जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाने की अपील की.
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