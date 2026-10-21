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नवंबर में हो सकता है हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, CM सुक्खू ने बताई वजह

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार दिसंबर के बजाय नवंबर में बुलाया जा सकता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इसके संकेत दिए. उन्होंने कहा कि दिसंबर में शिमला और धर्मशाला में पर्यटन सीजन के चलते भीड़ और ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में लोगों और पर्यटकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार नवंबर में सत्र बुलाने पर विचार कर रही है.

मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को शिमला में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दिसंबर पर्यटन के लिहाज से व्यस्त समय होता है और शिमला व धर्मशाला प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं. विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ने से शहरों में ट्रैफिक प्रभावित होता है. इससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.