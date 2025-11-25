ETV Bharat / state

धर्मशाला तपोवन में 26 नवंबर से शीतकालीन सत्र, इस बार उठेंगे 744 सवाल, पहली बार 8 बैठकों का सबसे लंबा सत्र

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, इस सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी, जिनमें 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. इस वर्ष बजट सत्र की 15, मानसून सत्र की 12 और शीतकालीन सत्र की 8 बैठकों सहित वर्ष 2025 में कुल 35 बैठकें होंगी, जो कैलेंडर वर्ष का लक्ष्य पूरा करती हैं.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है. सचिवालय तपोवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन परिसर में आयोजित किया जाएगा. अध्यक्ष ने कहा कि सत्र का शुभारंभ 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे होगा. पहले ही दिन सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम के प्रति शोकोदगार प्रस्तुत किए जाएंगे.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, "शीतकालीन सत्र सत्र के लिए सदस्यों की ओर से कुल 744 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 604 तारांकित,140 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. इसके अलावा नियम 62 के तहत 11, नियम 63 के तहत 4, नियम 101 के अंतर्गत 7, नियम 130 के तहत 16, नियम 324 के तहत 1 सूचना प्राप्त हुई है. सभी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर नियमों के अनुसार सरकार को भेज दी गई हैं."

आपदा, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दे

कुलदीप पठानिया ने कहा कि, प्रश्नों में जिन विषयों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, उनमें आपदा प्रबंधन और केंद्र से सहायता राशि, हालिया भारी वर्षा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति,स्कूलों का विलय और शिक्षा संस्थानों का उन्नयन,स्वास्थ्य संस्थानों की बेहतरी,सड़कों व पुलों का निर्माण तथा स्वीकृत परियोजनाओं की DPR, विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में नशाखोरी की रोकथाम, परिवहन सुधार और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं. सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों को भी सवालों के माध्यम से उठा रहे हैं.

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (ETV Bharat)

बुधवार को सर्वदलीय बैठक

कुलदीप पठानिया ने कहा कि, सत्र के सुचारू संचालन और सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान चलाने के उद्देश्य से वे सत्र शुरू होने से पहले 26 नवंबर को सुबह 10:15 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मौजूद रहेंगे.

सत्ता पक्ष और विपक्ष से विधानसभा अध्यक्ष की अपील

विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से रचनात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सदन का समय जनहित से जुड़े मुद्दों और सार्थक चर्चा के लिए हो. ऐसे में अपेक्षा है कि सभी दल सदन संचालन में सकारात्मक सहयोग देंगे.

