ETV Bharat / state

हिमाचल में पानी की हर बूंद बचाने के लिए जन-अभियान, सरकार ने जिलों को दिए बड़े निर्देश

शिमला: हिमाचल में बदलते मौसम, घटते जल स्रोत और बढ़ते जल संकट के बीच सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने के लिए बड़े स्तर पर जनभागीदारी का मॉडल तैयार करने में जुट गई है. सरकार चाहती है कि जल संरक्षण गांव-गांव और शहर-शहर लोगों की भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप ले. इसी दिशा में राज्य सरकार ने सभी जिलों को पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्यों को तेज करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं को जोड़कर जल संरक्षण अभियान को स्थायी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है.

'जल संचय जन भागीदारी' कैच द रेन-2026' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव (जल शक्ति) एवं अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. अभिषेक जैन ने की. इसमें सभी जिलों के उपायुक्त, सह-जिला नोडल अधिकारी, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जुड़े.

जनभागीदारी अभियान

प्रधान सचिव जल शक्ति विभाग डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने सभी उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, स्कूलों-कॉलेजों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवा क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को वास्तविक अर्थों में जनभागीदारी का अभियान बनाए जाने के निर्देश दिए.

उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी अभिसरण जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत, कैम्पा, स्वच्छ भारत मिशन तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ किया जाए, ताकि जल संरक्षण गतिविधियों का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सके.