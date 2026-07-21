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हिमाचल में पानी की हर बूंद बचाने के लिए जन-अभियान, सरकार ने जिलों को दिए बड़े निर्देश

हिमाचल में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

हिमाचल जल संरक्षण अभियान
हिमाचल जल संरक्षण अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 9:29 PM IST

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शिमला: हिमाचल में बदलते मौसम, घटते जल स्रोत और बढ़ते जल संकट के बीच सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने के लिए बड़े स्तर पर जनभागीदारी का मॉडल तैयार करने में जुट गई है. सरकार चाहती है कि जल संरक्षण गांव-गांव और शहर-शहर लोगों की भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप ले. इसी दिशा में राज्य सरकार ने सभी जिलों को पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्यों को तेज करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं को जोड़कर जल संरक्षण अभियान को स्थायी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है.

'जल संचय जन भागीदारी' कैच द रेन-2026' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव (जल शक्ति) एवं अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. अभिषेक जैन ने की. इसमें सभी जिलों के उपायुक्त, सह-जिला नोडल अधिकारी, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जुड़े.

जनभागीदारी अभियान

प्रधान सचिव जल शक्ति विभाग डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने सभी उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, स्कूलों-कॉलेजों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवा क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को वास्तविक अर्थों में जनभागीदारी का अभियान बनाए जाने के निर्देश दिए.

उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी अभिसरण जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत, कैम्पा, स्वच्छ भारत मिशन तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ किया जाए, ताकि जल संरक्षण गतिविधियों का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सके.

प्रधान सचिव ने कहा कि मौजूदा जल संरक्षण परिसंपत्तियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और अधिकतम उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने विशेष रूप से बावड़ियों, खात्रियों, कुहलों, पोखरों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर जोर दिया.

शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार करने के निर्देश

प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित लघु जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण कार्यों की पहचान कर उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण, जियो-टैगिंग और निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध अपलोड करने को कहा, ताकि पारदर्शी निगरानी और प्रभावी रिपोर्टिंग हो सके.

डॉ. जैन ने प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण से जुड़े कार्यों की समर्पित 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स' तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे ये गतिविधियां वार्षिक विकास योजनाओं का स्थायी हिस्सा बन सकें. इस बैठक में 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी 'कैच द रेन-2026' अभियान की जिला-वार प्रगति, विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण, जियो-टैगिंग, पोर्टल पर कार्यों की अपलोडिंग तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हासिल उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई.

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