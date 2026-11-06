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बीबीएमबी के फैसले से हिमाचल की बल्ले-बल्ले, 10 से 20 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान, 20 वर्ष तक हर साल मिलेगी 60 करोड़ यूनिट बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी सफलता है. इससे पहले वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की है. अब बीबीएमबी के एरियर से जुड़े मामले में मिली सफलता ने प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को नई मजबूती दी है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रयासों और लगातार की गई कानूनी पैरवी के चलते हिमाचल को उसका हक दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है. यदि बिजली की दर 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट रहती है तो प्रदेश को सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय हो सकती है. वहीं, छह रुपये प्रति यूनिट की दर पर भी कम से कम 500 करोड़ रुपये सालाना आय सुनिश्चित होने का अनुमान है. इस राशि से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी".

आगे भी जारी रहेगी लड़ाई

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी. शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सरकार प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख रही है. प्रदेश को उसका जायज हक दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता और 24 लाख परिवारों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाने में किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें पांच वर्षों के लिए हिमाचल के संसाधनों और संपदा का संरक्षक बनाया है. वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयासों से हिमाचल वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनेगा.

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