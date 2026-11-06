बीबीएमबी के फैसले से हिमाचल की बल्ले-बल्ले, 10 से 20 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान, 20 वर्ष तक हर साल मिलेगी 60 करोड़ यूनिट बिजली
बीबीएमबी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल को मिली बड़ी सफलता. आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश को मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े एरियर और वित्तीय अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली ऐतिहासिक सफलता बड़ी आर्थिक राहत लेकर आई है. इस फैसले के बाद प्रदेश को अगले 20 वर्षों तक हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलने का रास्ता साफ हुआ है. सरकार का अनुमान है कि इससे आगामी दो दशकों में हिमाचल को करीब 10 हजार करोड़ से 20 हजार करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है. बिजली की कीमत के आधार पर प्रदेश को हर साल 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे प्रदेश की जनता की जीत करार देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के जायज अधिकारों की लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव है.
सरकार के प्रयासों से मिली सफलता
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रयासों और लगातार की गई कानूनी पैरवी के चलते हिमाचल को उसका हक दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है. यदि बिजली की दर 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट रहती है तो प्रदेश को सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय हो सकती है. वहीं, छह रुपये प्रति यूनिट की दर पर भी कम से कम 500 करोड़ रुपये सालाना आय सुनिश्चित होने का अनुमान है. इस राशि से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी".
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी सफलता है. इससे पहले वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी की है. अब बीबीएमबी के एरियर से जुड़े मामले में मिली सफलता ने प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को नई मजबूती दी है.
आगे भी जारी रहेगी लड़ाई
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी. शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सरकार प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख रही है. प्रदेश को उसका जायज हक दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता और 24 लाख परिवारों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाने में किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें पांच वर्षों के लिए हिमाचल के संसाधनों और संपदा का संरक्षक बनाया है. वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश के हितों की रक्षा करना है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयासों से हिमाचल वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनेगा.
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