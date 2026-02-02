ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से नहीं मिलने वाली राहत, 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज और कल बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है.

HIMACHAL WEATHER
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से नहीं मिलने वाली राहत (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने से ठंड में भी इजाफा हुआ है.

पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है. कोठी में सबसे अधिक 15.0 सेंटीमीटर, कल्पा में 13.6 सेंटीमीटर, गोंदला में 12.0 सेंटीमीटर, सांगला में 10.5 सेंटीमीटर, खदराला में 7.5 सेंटीमीटर और जोत में 6.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. इसके अलावा केलांग में 3.0 सेंटीमीटर और मनाली में 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई है. लगातार हो रही बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है.

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा (ETV BHARAT)

आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया, "2 और 3 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बर्फ गिर सकती है. वहीं 6 फरवरी को भी ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. हालांकि 4, 5, 7 और 8 फरवरी को प्रदेश में मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना जताई गई है."

जनवरी में टूटा तीन महीने का ड्राई स्पेल

संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 23 जनवरी को हुई बर्फबारी से प्रदेश में करीब तीन महीने से चला आ रहा ड्राई स्पेल टूट गया है. जनवरी महीने में सामान्य के करीब बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है. वर्ष 2021 से 2025 के बीच भी जनवरी में सामान्य बारिश होती रही है.

किसानों और बागवानों के लिए राहत

अच्छी बारिश और बर्फबारी से ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी हुई है और ग्लेशियरों पर भी पर्याप्त बर्फ जमी है. प्राकृतिक संसाधन रिचार्ज हुए हैं, जिससे गर्मियों में पानी की कमी नहीं होगी. किसानों और बागवानों के लिए यह बर्फबारी संजीवनी साबित हुई है, क्योंकि 20 जनवरी तक प्रदेश में सामान्य से करीब 90 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें: भारी बर्फबारी के बाद लाहौल-स्पीति में पानी का संकट, जान जोखिम में डालकर पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटे कर्मचारी

TAGGED:

SNOWFALL IN HIMACHAL
WEATHER UPDATE HIMACHAL
IMD ALERT HIMACHAL
YELLOW ALERT HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.