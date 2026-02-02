ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से नहीं मिलने वाली राहत, 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने से ठंड में भी इजाफा हुआ है.

पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है. कोठी में सबसे अधिक 15.0 सेंटीमीटर, कल्पा में 13.6 सेंटीमीटर, गोंदला में 12.0 सेंटीमीटर, सांगला में 10.5 सेंटीमीटर, खदराला में 7.5 सेंटीमीटर और जोत में 6.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. इसके अलावा केलांग में 3.0 सेंटीमीटर और मनाली में 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई है. लगातार हो रही बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है.

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा (ETV BHARAT)

आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज