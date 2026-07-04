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हिमाचल में आने वाले दिनों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, जानें किस जिले में कौन सा अलर्ट

शिमला: हिमाचल में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण नदी नाले भी अब उफान पर आ गए हैं. पिछले तीन दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी दरकने और मलबे के कारण कई इलाकों में सड़कें बंद हुई हैं.

मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 से जुलाई के बीच मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया कि किन्नौर में इन तीन दिनों के दौरान सामान्य से 423 प्रतिशत, चंबा 107, कुल्लू में 195, शिमला 117, सिरमौर 143 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने अचानक नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ, लाहौल-स्पीति इकलौता ऐसा जिला रहा है जहां इस सीजन में मानसून बेहद कमजोर पड़ा है और वहां सामान्य से 30 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

कब कैसा रहेगा मौसम

वहीं, आज शिमला समेत कई जिलों में आसमान में काले बादल छाए हैं. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को कम बारिश की संभावना है. इसके बाद छह और सात जून को हिमाचल में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इससे कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में मौसम साफ रहने का अनुमान है. 4 और 5 जुलाई को सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा, वहीं, 6 और 7 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस दौरान हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, में ऑरेंज, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

जनजीवन पर पड़ने लगा असर