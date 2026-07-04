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हिमाचल में आने वाले दिनों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, जानें किस जिले में कौन सा अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट
हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:50 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण नदी नाले भी अब उफान पर आ गए हैं. पिछले तीन दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी दरकने और मलबे के कारण कई इलाकों में सड़कें बंद हुई हैं.

मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 से जुलाई के बीच मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया कि किन्नौर में इन तीन दिनों के दौरान सामान्य से 423 प्रतिशत, चंबा 107, कुल्लू में 195, शिमला 117, सिरमौर 143 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने अचानक नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ, लाहौल-स्पीति इकलौता ऐसा जिला रहा है जहां इस सीजन में मानसून बेहद कमजोर पड़ा है और वहां सामान्य से 30 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

कब कैसा रहेगा मौसम

वहीं, आज शिमला समेत कई जिलों में आसमान में काले बादल छाए हैं. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को कम बारिश की संभावना है. इसके बाद छह और सात जून को हिमाचल में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इससे कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में मौसम साफ रहने का अनुमान है. 4 और 5 जुलाई को सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा, वहीं, 6 और 7 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस दौरान हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, में ऑरेंज, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

जनजीवन पर पड़ने लगा असर

'भारी से बहुत भारी' बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी होने के कारण प्रशासन ने खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के करीब न जाने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है. वहीं, लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है. बारिश के कारण अब तक प्रदेश में 49 सड़कें, 3 ट्रांसफार्मर, 23 पेयजल योजनाएं बंद हुई हैं.

इस बार देरी से दी दस्तक

वहीं, हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने पांच दिन की देरी से दस्तक दी. इसकी रफ्तार पूरे सीजन में भी सुस्त रहने के संकेत मिल रहे हैं. जून में सामान्य से 35 फीसदी कम बारिश हुई है और अब मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी मानसूनी गतिविधियां सामान्य से कमजोर रह सकती हैं. पिछले साल प्रदेश ने मानसून सीजन में सामान्य से 39 फीसदी अधिक बारिश का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि, "हिमाचल में मानसून नॉर्मल तारीख से 5 दिन लेट यानी 25 जून की जगह 1 जुलाई को पहुंचा है, जो पूरे प्रदेश में अभी एक्टिव बना हुआ है. लाहौल स्पीति चंबा और कुल्लू जिला के कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी. जुलाई महीने में चार सप्ताह की बात करें तो पहले सप्ताह में 9 जुलाई तक हमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. इस दौरान मिड और लोअर हिल में ज्यादातर स्थानों पर नॉर्मल या इससे से अधिक बारिश हो सकती है. वहीं, 9 से 16 जुलाई के दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में काफी अच्छी बारिश होने वाली है. इसी तरह से जुलाई के तीसरे सप्ताह 16 से 23 तक मिड हिल में बारिश की एक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी. लेकिन, जुलाई के आखिरी सप्ताह 23 से 30 तक पूरे प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश होगी."

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