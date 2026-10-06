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हिमाचल में आज देर शाम से बदलेगा मौसम, इस दिन तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौमस साफ बना हुआ है. मौसम साफ रहने से पहाड़ों पर भी दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है. हालांकि सुबह शाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है. अब एक बार फिर हिमाचल में मौसम करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज देर शाम से प्रदेश के कई मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है.

मौसम के करवट बदलते ही तापमान में गिरावट देखने के मिल सकती है और इसके चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों का आगमान हो सकता है. मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि आज देर शाम से मौसम करवट बदलेगा और इस दौरान विशेषकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 9 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 10 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आने का अनुमान है. चार दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि 'अगले चार दिनों के दौरान मैदानी और मध्यवर्ती जिलों के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद और देर शाम भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का असर अलग दिखाई दे सकता है. कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ सकती है.' कई जिलों में सामान्य से अधिक रहा तापमान बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा.

शिमला में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है. वहीं केलांग में 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से लगभग 9 डिग्री अधिक रहा. कल्पा में भी अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक है. मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और ऊना में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मॉनसून 2026 की विदाई में भी हुई देरी