हिमाचल में गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 4 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है. रविवार (2 नवंबर) को सुंदरनगर में मध्यम कोहरा और बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा. 4 और 5 नवंबर को गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 4 और 5 नवंबर को गरज-चमक के साथ बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार, 4 नवंबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

वहीं, बुधवार, 5 नवंबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 4 नवंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, बुधवार 5 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिले में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

हिमाचल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान -1 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इसके अलावा प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान औसतन 16-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

