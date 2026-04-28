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हिमाचल में आज बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि की संभावना, इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार, 28 अप्रैल को मैदानी/निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एकुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि, बिजली कड़कने, आंधी और तेज हवाओं को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार (28 अप्रैल) को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला और बुधवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि, आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाओं (40-50 KMPH) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो-ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार (28 अप्रैल) को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में एक दो स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी और तेज हवाएं (40-50 KMPH) चलने की संभावना है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली कड़कने के साथ आंधी और तेज हवाएं (40-50 KMPH) चलने की संभावना है. ऐसे में इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

हिमाचल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान प्रदेश के पांवटा साहिब में 42 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 6.4 डिग्री दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है. प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री, मध्य पहाड़ों पर 23 से 37 डिग्री और निचले पहाड़ों/मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.

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