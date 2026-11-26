हिमाचल के इन जिलों में अगले चार दिनों तक घने कोहरे का येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंड
मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए प्रदेश के तीन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:36 AM IST
शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है. मौसम विभाग ने 29 नवंबर तक हिमाचल के मैदानी इलाकों में घना कोहरे की चेतावनी जारी की है. 30 नवंबर तक प्रदेश में बारिश/बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. लोगों को अंगीठी का सहारा लेना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने की संभावना है.
अगले चार दिनों तक घने कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर के मुख्य क्षेत्र और भाखड़ा बांध के आसपास, मंडी की बल्ह घाटी और हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में देर रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर 100 से 200 मीटर तक रहने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने की आशंका है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से देर रात और सुबह के समय इन क्षेत्रों से गुजरते हुए धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.
माइनस 6.1 डिग्री तक लुढ़का न्यूनतम तापमान
हिमाचल के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के समय तापमान में गिरावट जारी है. लाहौल-स्पीति जिले के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जीरो से नीचे पहुंच गया है. बुधवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.2 डिग्री और कुकुमसेरी में -3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि कांगड़ा में 6 से 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने की संभावना है.
हिमाचल में सामान्य से 79 फीसदी कम बारिश
मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा है कि, "हिमाचल में अब तक सामान्य से करीब 79 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. 30 नवंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है. ऐसे में बारिश की कमी का आंकड़ा और बढ़ सकता है. फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और लोगों को बारिश और बर्फबारी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा."
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