हिमाचल में कोहरे और ठंड का कहर, इस दिन से बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक प्रदेश के तीन जिलों में घना कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:14 AM IST
शिमला: हिमाचल में अगले 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का रहने की संभवाना है. हालांकि, मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में घना कोहरे के कारण लोगों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. मौसम विभाग के अनुसार, 2 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है.
हिमाचल में कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक प्रदेश के तीन जिले हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले में घना कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा और आसपास के इलाकों, मंडी जिले की बल्ह घाटी और बिलासपुर जिले के भाखड़ा बांध जलाशय और कुछ हिस्सों में देर रात या तड़के सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं, शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहने की संभावना है. जबकि, प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है. विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंचने की संभावना है.
कोहरे का कहर
- प्रदेश के निचली पहाड़ियों/मैदान में एक-दो क्षेत्रों में घना कहोरा.
- कुछ जगहों पर कृषि, फसल एवं ट्रांसपोर्ट प्रभावित.
- घने कोहरे में वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें.
- सुरक्षित और धीमी गति से वाहन चलाएं.
- वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का इस्तामाल करें.
3 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज!
मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद 3 और 4 दिसंबर को प्रदेश के मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, 2 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.
हिमाचल में माइनस 3.6 डिग्री तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के ताबो में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसी तरह से अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
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