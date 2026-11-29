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हिमाचल में कोहरे और ठंड का कहर, इस दिन से बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में कोहरे का येलो अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में अगले 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का रहने की संभवाना है. हालांकि, मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में घना कोहरे के कारण लोगों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. मौसम विभाग के अनुसार, 2 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है.

हिमाचल में कोहरे का येलो अलर्ट