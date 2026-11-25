अगले 48 घंटों तक हिमाचल के इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, माइनस 6 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से बढ़ी परेशानी
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:47 AM IST
शिमला: पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से हिमाचल के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भले ही मौसम शुष्क रहा, लेकिन अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. घने कोहरे के साथ-साथ कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ट्रफ के रूप में मौजूद है.
घने कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज (बुधवार, 25 नवंबर) और गुरुवार, 26 नवंबर के बिलासपुर के भाखड़ा जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही हमीरपुर जिले के अलग-अलग इलाकों (सुजनपुर टीरा और आसपास के क्षेत्रों) में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने आसार हैं. वहीं, मंडी जिले के बल्ह घाटी के अलग-अलग इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों के लिए अभी कोई चेतावनी जारी नहीं है.
हिमाचल में मानस 6 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति के ताबो में -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
किसानों की बढ़ी चिंता
बारिश का लंबा इंतजार अब प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा रहा है. कृषि विषज्ञ के मुताबिक, गेहूं की बिजाई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी होती है, लेकिन बारिश नहीं होने से कई क्षेत्रों में जमीन में नमी की कमी बनी हुई है. ऐसे में अब प्रदेश के किसान बिजाई के लिए अनुकूल मौसम के इंतजार में हैं. वहीं, प्राकृतिक जलस्रोतों में पानी का स्तर कम होने से आने वाले दिनों में पेयजल और सिंचाई को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है.
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