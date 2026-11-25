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अगले 48 घंटों तक हिमाचल के इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, माइनस 6 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड से बढ़ी परेशानी

हिमाचल में घने कोहरे का येलो अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से हिमाचल के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भले ही मौसम शुष्क रहा, लेकिन अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. घने कोहरे के साथ-साथ कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ट्रफ के रूप में मौजूद है.

घने कोहरे का येलो अलर्ट