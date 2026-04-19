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हिमाचल में आज बारिश के आसार, इन जिलों में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी संभव है. हालांकि शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.

20 अप्रैल के बाद साफ रहेगा मौसम

पूर्वानुमान के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा. इसके बाद अधिकांश क्षेत्रों में 24 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 20 अप्रैल को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम स्थिर रहेगा.

तापमान में होगी बढ़ोतरी

मौसम साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इससे प्रदेश में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा. हाल ही में कई जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे गर्मी का एहसास होने लगा है.