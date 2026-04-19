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हिमाचल में आज बारिश के आसार, इन जिलों में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 12:01 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी संभव है. हालांकि शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.

20 अप्रैल के बाद साफ रहेगा मौसम

पूर्वानुमान के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा. इसके बाद अधिकांश क्षेत्रों में 24 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 20 अप्रैल को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम स्थिर रहेगा.

तापमान में होगी बढ़ोतरी

मौसम साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इससे प्रदेश में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा. हाल ही में कई जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे गर्मी का एहसास होने लगा है.

पिछले 24 घंटों का मौसम हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम सामान्य रहा और अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. कुकुमसेरी में सबसे कम 0.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया। बारिश बहुत कम स्थानों पर दर्ज हुई और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा.

इस सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 1 से 18 अप्रैल के बीच प्रदेश में सामान्य से 46 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. जहां सामान्य बारिश 41.4 मिलीमीटर मानी जाती है, वहीं इस बार 60.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला समेत कई जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा वर्षा दर्ज हुई है.

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