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अगले 4 दिन झमाझम बारिश- बर्फबारी की सभावना, फिर लौटेगी जनवरी वाली ठंड!

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते पारे के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम के तेवर तल्ख रहने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंचे शिखरों पर भारी बर्फबारी की संभावना है.

मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है. अधिकतर इलाकों में धूप खिली रही, जिससे लोग अब मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का अनुभव कर रहे हैं. अब प्रदेश में एक बार फिर मौसम खराब होने की संभावना है. आईएमडी शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रेदशभर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पूरे प्रदेश में 28 से 31 मार्च तक मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है. चंबा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी और किन्नौर, अटल टनल, ऊंचाई वाले दर्रों पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों जैसे शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान ओलावृष्टि (Hailstorm) का डर बना हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

कहां कितनी बारिश

वहीं, प्री मानसून सीजन (Pre-Monsoon) में आईएमडी के 'डिपार्चर चार्ट' के मुताबिक, मंडी जिले में सामान्य से 47% अधिक बारिश हुई है, जबकि बिलासपुर में 39% और ऊना में 40% ज्यादा पानी बरसा है. इसके उलट, पर्यटन के लिहाज से मशहूर चंबा और लाहौल-स्पीति में सामान्य से कम बारिश हुई है. यहां सामान्य से 35% से 37% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी स्पेल इन सूखे इलाकों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है.

पांवटा साहिब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान

एक तरफ जहां जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी 1.8°C के साथ काफी ठंडा है, वहीं निचले इलाकों में पारा तेजी से उछला है. पांवटा साहिब में कल अधिकतम तापमान 30.0°C तक जा पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. ऊना और नाहन में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, आगामी बारिश इन गर्म इलाकों को थोड़ी राहत तो देगी, लेकिन ओलावृष्टि किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आ सकती है. खास तौर पर गेहूं की फसल और गुठलीदार फलों (सेब, प्लम) के बगीचों के लिए यह मौसम चिंता का सबब बन गया है.