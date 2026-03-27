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अगले 4 दिन झमाझम बारिश- बर्फबारी की सभावना, फिर लौटेगी जनवरी वाली ठंड!

हिमाचल में मौसम करवट बदलने वाला है. प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

Himachal Weather Update Today
हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावनना (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 9:33 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते पारे के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दिए हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम के तेवर तल्ख रहने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंचे शिखरों पर भारी बर्फबारी की संभावना है.

मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है. अधिकतर इलाकों में धूप खिली रही, जिससे लोग अब मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का अनुभव कर रहे हैं. अब प्रदेश में एक बार फिर मौसम खराब होने की संभावना है. आईएमडी शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रेदशभर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पूरे प्रदेश में 28 से 31 मार्च तक मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है. चंबा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी और किन्नौर, अटल टनल, ऊंचाई वाले दर्रों पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों जैसे शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान ओलावृष्टि (Hailstorm) का डर बना हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

कहां कितनी बारिश

वहीं, प्री मानसून सीजन (Pre-Monsoon) में आईएमडी के 'डिपार्चर चार्ट' के मुताबिक, मंडी जिले में सामान्य से 47% अधिक बारिश हुई है, जबकि बिलासपुर में 39% और ऊना में 40% ज्यादा पानी बरसा है. इसके उलट, पर्यटन के लिहाज से मशहूर चंबा और लाहौल-स्पीति में सामान्य से कम बारिश हुई है. यहां सामान्य से 35% से 37% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी स्पेल इन सूखे इलाकों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है.

पांवटा साहिब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान

एक तरफ जहां जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी 1.8°C के साथ काफी ठंडा है, वहीं निचले इलाकों में पारा तेजी से उछला है. पांवटा साहिब में कल अधिकतम तापमान 30.0°C तक जा पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. ऊना और नाहन में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, आगामी बारिश इन गर्म इलाकों को थोड़ी राहत तो देगी, लेकिन ओलावृष्टि किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आ सकती है. खास तौर पर गेहूं की फसल और गुठलीदार फलों (सेब, प्लम) के बगीचों के लिए यह मौसम चिंता का सबब बन गया है.

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा, जिससे रातें अपेक्षाकृत गर्म महसूस की गईं. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 7 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 7 से 14 डिग्री और निचले व मैदानी इलाकों में 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. हालांकि कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य के आसपास भी बना रहा.

वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश स्टेशनों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. कुछ स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि कई जगह यह सामान्य के करीब दर्ज किया गया. क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार ऊंचे इलाकों में अधिकतम तापमान 7 से 21 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से 25 डिग्री और निचले क्षेत्रों में 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

प्रदेश के विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान

शिमला 20.6°C, सुंदरनगर 28.3°C, भुंतर 24.8°C, कल्पा 17.0°C, धर्मशाला 22.0°C, ऊना 30.4°C (सबसे ज्यादा), नाहन 26.8°C, केलांग 9.2°C, सोलन 26.6°C, मनाली 19.6°C, कांगड़ा 26.4°C, मंडी 28.8°C, चंबा 24.7°C, जुब्बड़हट्टी 21.8°C, सेऊबाग 21.2°C, भरमौर 21.2°C, बरठीं 29.1°C, पांवटा साहिब 30.0°C, तबो 14.7°C, नेरी 30.1°C रिकार्ड किया गया.

प्रदेश के विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान

शिमला 10.8°C, सुंदरनगर 14.2°C, भुंतर 13.1°C, कल्पा 5.4°C, धर्मशाला 6.8°C, ऊना 14.6°C, नाहन 13.1°C, पालमपुर 13.0°C, सोलन 11.6°C, मनाली 9.5°C, कांगड़ा 17.1°C, मंडी 15.5°C, बिलासपुर 16.0°C, जुब्बड़हट्टी 10.8°C, कुफरी 7.5°C, कुकुमसेरी 1.8°C (सबसे कम), सीउबाग 7.5°C, बरठीं 15.9°C, कसौली 13.0°C, पांवटा साहिब 18.0°C, सराहन 8.7°C, देहरा गोपीपुर 16.0°C, तबो 3.7°C, नेरी 17.8°C रिकार्ड किया गया.

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