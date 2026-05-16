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हिमाचल के 4 जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट, इस दिन से साफ होगा मौसम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 17 मई से मौसम साफ होने वाला है. वहीं, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते शुक्रवार से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही. आज, शनिवार से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. मैदानी जिलों में पारा चढ़ने से सुबह और शाम के समय भी मौसम से ठंडक कम होने लगी है. आज ऊना में सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है. आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश और अंधड़ का दौर शुक्रवार को थम गया है.

तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश में तेज हवाओं, आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि शनिवार को ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है. राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में आज दिन भर तेज धूप खिली रहेगी. 21 मई कर प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं.