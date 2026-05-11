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हिमाचल में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, ताश के पत्तों की तरह उड़ी छतें

हिमाचल में मौसम लगातार खराब बना हुआ है. बीती रात तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है.

आंधी तूफान ने मचाई तबाही
आंधी तूफान ने मचाई तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र में रविवार आधी रात को कुदरत का कहर देखने को मिला. करीब 1 बजे आए भीषण आंधी-तूफान ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है. हवाएं इतनी तेज थीं कि कई घरों और सरकारी स्कूलों की छतें ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ गईं. दहशत के साये में लोग अपनी जान बचाने के लिए रात को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर हो गए.

तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान शैक्षणिक संस्थानों को पहुंचा है. क्षेत्र के केओली और बारु स्कूल के भवनों की छतें पूरी तरह उखड़कर मैदान में जा गिरीं. छतें उड़ने के कारण बारिश का पानी कमरों में भर गया, जिससे स्कूल का कीमती फर्नीचर, रिकॉर्ड और अन्य सामान पूरी तरह खराब हो गया है. गनीमत यह रही कि यह घटना आधी रात को हुई, यदि स्कूल खुले होते तो बच्चों की जान पर बन सकती थी.

कुल्लू-मंडी में मचाई तबाही
कुल्लू-मंडी में मचाई तबाही (ETV Bharat)

बिजली गुल, जनजीवन अस्त-व्यस्त

तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे पूरे सराज क्षेत्र में रविवार रात से ही अंधेरा छाया हुआ है. बिजली न होने के कारण स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

घंटों इंतजार के बाद आईटीआई पहुंची छात्राएं

जंजैहली-मंडी सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. इसका सीधा असर थुनाग से बगस्याड आईटीआई जाने वाली छात्राओं पर पड़ा. बसें न चलने के कारण दर्जनों छात्राएं सड़क पर एक से डेढ़ घंटे तक खड़ी रहीं और काफी मशक्कत के बाद सुबह 11 बजे अपने संस्थान पहुंच सकीं.

बस के इंतजार में खड़ी छात्राएं
बस के इंतजार में खड़ी छात्राएं (ETV Bharat)

प्रशासन ने शुरू किया नुकसान का आकलन

स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. इस बारे में एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. राजस्व विभाग की टीमों को फील्ड में भेज दिया गया है, ताकि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके. प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जा सके.

स्कूल की उड़ी हुई छत
स्कूल की उड़ी हुई छत (ETV Bharat)

कुल्लू में मचाई तबाही

वहीं, कुल्लू में भी तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई. बंजार उपमंडल में स्थित ग्राम पंचायत मशियार के घलिंगचा, घलियाड, कमेडा और कांडी गांव में तेज तूफान के कारण 5 से 7 रिहायशी मकानों की छतें उड़ गईं, जबकि करीब 10 गौशालाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है. अचानक आए तूफान से ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए.

स्कूल की उड़ी हुई छत
स्कूल की उड़ी हुई छत (ETV Bharat)

तूफान में उड़ी छतें

स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई घरों की टीन की छतों को उखाड़ दिया. गौशालाओं की छतें उड़ने से पशुपालकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा. ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की है. उधर, कुल्लू के काइसधार क्षेत्र में भी तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है. लग वैली में एक स्कूल भवन की छत उड़ने की सूचना है, जिससे स्कूल परिसर को काफी क्षति पहुंची है. गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

प्रशासन कर नुकसान का आकलन

इसके अलावा कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण कई पेड़ और टहनियां सड़क के बीच और किनारे पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिरीं, जिससे भारी नुकसान देखने को मिला है. सुबह के समय अचानक बदले मौसम और तेज तूफान ने लोगों को दहशत में डाल दिया. कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. वहीं,डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने बताया कि 'राजस्व विभाग की टीम को नुकसान के आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. तेज तूफान के चलते सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है.'

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