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इस दिन तक खिली रहेगी धूप, फिर पहाड़ों पर बदलेगा मौसम, शिमला में बर्फबारी का इंतजार अभी और बढ़ा

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सर्दियों के मौसम के बीच फिलहाल धूप का दौर जारी रहने वाला है. इस दिवाली प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम सामान्य रहने वला है. प्रदेशवासियों को अभी बारिश और बर्फबारी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 9 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. हालांकि, इसके बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान