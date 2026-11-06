इस दिन तक खिली रहेगी धूप, फिर पहाड़ों पर बदलेगा मौसम, शिमला में बर्फबारी का इंतजार अभी और बढ़ा
जानिए इस दिवाली आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम. 9 नवंबर तक प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से कुछ अधिक बना रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:00 AM IST
शिमला: हिमाचल में सर्दियों के मौसम के बीच फिलहाल धूप का दौर जारी रहने वाला है. इस दिवाली प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम सामान्य रहने वला है. प्रदेशवासियों को अभी बारिश और बर्फबारी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 9 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. हालांकि, इसके बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
हालांकि, इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सीमित रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि, "पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार धूप खिल रही है और फिलहाल बारिश की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की जा रही है. अगले चार दिनों तक भी इसी तरह धूप और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है. इन दिनों प्रदेश के अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहे हैं. निचले मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 20 से 24 डिग्री और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है."
10 और 11 नवंबर को गिरेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, 9 नवंबर तक प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से कुछ अधिक बना रहेगा. इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से विशेषकर मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. हालांकि, निचले मैदानी क्षेत्रों में मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं.
शिमला में अगले 5 से 7 दिन बर्फबारी के आसार नहीं
राजधानी शिमला में बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को फिलहाल निराशा हाथ लग सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने स्पष्ट किया है कि अगले पांच से सात दिनों तक शिमला शहर में किसी भी तरह की मौसम गतिविधि की संभावना नहीं है. ऐसे में फिलहाल शहर में बर्फबारी के आसार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब भी शिमला या प्रदेश के किसी अन्य प्रमुख शहर में बर्फबारी की संभावना बनेगी, तो मौसम विभाग की ओर से चार से पांच दिन पहले ही इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी.
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