हिमाचल में अब इस दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, पिछली बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने किया था निराश

हिमाचल मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन पहाड़ों की असल रौनक तब लौटती है जब आसमान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होता है. मौसम विज्ञानियों की नजरें इन पश्चिमी विक्षोभ पर टिकी हैं, क्योंकि यही हिमालयी चोटियों पर ताजा बर्फबारी और घाटियों में राहत भरी बारिश की एकमात्र उम्मीद जगाते हैं. पिछली बार प्रदेश में 5 और 7 दिसंबर को लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पश्चिमी विक्षोभ ने सूखे आसमान और ठंडी हवाओं के सिवा कुछ नहीं दिया था, लेकिन इस बार हिमाचल की वादियों में मौसम फिर हल्की सी उम्मीद जगा रहा है. पहाड़ों पर 14 दिसंबर को एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने वाला है, जिसके प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश दोनों के आसार बन रहे हैं. हालांकि इस दौरान मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. रोहतांग में हुई हल्की बर्फबारी हालांकि हिमाचल में लंबे समय बाद 8 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हुई. रोहतांग में 2 इंच तक बर्फबारी हुई है. वहीं, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है. हालांकि इस दौरान बाकी प्रदेशभर में मौसम साफ रहा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंडी हवाएं चलती रही. जिसके चलते पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है. गौरतलब है कि हिमाचल में करीब एक माह बाद हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा. 13 दिसंबर तक खिलेगी धूप