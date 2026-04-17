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पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार, इन चार जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी

17 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसका असर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगा.

पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार
पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है. अप्रैल आधा गुजर चुका है लेकिन प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में फिर बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश में तीन दिन बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान प्रदेश के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी होने के असर हैं. वहीं, प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश के साथ अंधड़ और गर्जना भी देखने को मिल सकती है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज यानी 17 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसका असर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगा. प्रदेश के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश के साथ-साथ अंधड़ की संभावना है. प्रदेश में ये बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 19 अप्रैल तक देखने को मिलेगा. हालांकि, 18 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन, 19 अप्रैल को एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और 20 अप्रैल के बाद से प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना है.

पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार (ETV Bharat)

चार जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 'प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी. इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश की चार जिला कुल्लू कांगड़ा मंडी और शिमला में ओलावृष्टि के भी आसार जताए हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान से इन इलाकों में किसानों बागवानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.'

24 अप्रैल को फिर दफ्तर देगा पश्चिमी विक्षोभ

शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश में इन दिनों तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है. कम ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान सामान्य से 29 से 34 डिग्री के बीच रिपोर्ट किया जा रहे हैं. वहीं, माध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन के तापमान 22 से 27 डिग्री रिकार्ड हुए हैं. इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में दिन के तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच रिपोर्ट किए गए हैं. ऐसे में दिन के तापमान 2 से 4 डिग्री सामान्य से ऊपर चल रहे हैं. हालांकि प्रदेश में मौसम बदलने के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को गर्मी से आंशिक राहत मिलती हुई नजर आएगी. हालांकि, 20 अप्रैल के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

इस बार मानसून में मिलेगी राहत?

शोभित कटियार ने बताया कि इस बार मानसून में कम बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि इस साल पूरे भारत के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी मानसून सामान्य से कम बरसेगा. प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. समानता हिमाचल प्रदेश में 25 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, हालांकि इसका सही अंदाजा मानसून के केरल पहुंचने के बाद लगाया जा सकता है.

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