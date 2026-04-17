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पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार, इन चार जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है. अप्रैल आधा गुजर चुका है लेकिन प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में फिर बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश में तीन दिन बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान प्रदेश के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी होने के असर हैं. वहीं, प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश के साथ अंधड़ और गर्जना भी देखने को मिल सकती है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज यानी 17 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसका असर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगा. प्रदेश के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश के साथ-साथ अंधड़ की संभावना है. प्रदेश में ये बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 19 अप्रैल तक देखने को मिलेगा. हालांकि, 18 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन, 19 अप्रैल को एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और 20 अप्रैल के बाद से प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना है.

पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार (ETV Bharat)

चार जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 'प्रदेश के निचले इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी. इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश की चार जिला कुल्लू कांगड़ा मंडी और शिमला में ओलावृष्टि के भी आसार जताए हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान से इन इलाकों में किसानों बागवानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.'