शिमला और आस पास के इलाकों में बारिश, इन जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान, यहां माइनस में पहुंचा तापमान
हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज. लाहौल-स्पीति के केलोंग में पारा -2.2°C तक लुढ़का पारा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद आखिरकार मौसम ने करवट बदल ली है. आज राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्के बादलों का डेरा जमा हुआ था, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चल रही थी. दोपहर बाद राजधानी और इसके साथ लगते क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. इससे तापमान लुढ़क गया है और लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं.
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड तेज होने के पूरे आसार हैं. वहीं, जनजातीय और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की गतिविधियों के चलते शीतलहर का असर बढ़ गया है.
माइनस में पहुंचा तापमान
लाहौल-स्पीति और किन्नौर के घाटी वाले इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है, जिससे नदी-नालों के किनारे बर्फ जमने की नौबत आ गई है. मौसम केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर को जनजातीय क्षेत्र केलोंग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -2.2°C रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कुकुमसेरी में पारा -1.1°C तक गिर गया है, जबकि ताबो में न्यूनतम तापमान 0.2°C और किन्नौर के कल्पा में 2.4°C दर्ज हुआ है.
कहां-कहां खराह रहेगा मौसम
वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. हालांकि 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम एक बार फिर मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग शिमला के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 3°C की और गिरावट आ सकती है, जिससे मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में भी सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ जाएगी.
|स्थान
|अधिकतम तापमान (24 अक्टूबर)
|न्यूनतम तापमान (25 अक्टूबर)
|शिमला
|20.5
|10.0
|सुंदरनगर
|27.3
|14.0
|भुंतर
|27.8
|10.2
|कल्पा
|15.6
|2.4
|धर्मशाला
|26.0
|16.0
|ऊना
|33.2
|16.0
|नाहन
|25.1
|13.6
|केलांग
|9.4
|-2.2
|पालमपुर
|23.3
|10.0
|सोलन
|24.5
|9.6
|मनाली
|18.8
|7.4
|कांगड़ा
|27.4
|13.0
|मंडी
|27.6
|14.3
|बिलासपुर
|28.5
|14.5
|हमीरपुर
|NA
|NA
|चंबा
|NA
|9.6
|डलहौजी
|NA
|NA
|जुब्बड़हट्टी
|23.4
|12.5
|कुफरी
|15.3
|6.1
|कुकुमसेरी
|NA
|-1.1
|नारकंडा
|NA
|NA
|भरमौर
|NA
|9.0
|रिकांगपिओ
|NA
|NA
|सेबाग
|NA
|NA
|धौलाकुआं
|NA
|NA
|बरठीं
|27.6
|13.9
|कोटखाई
|NA
|NA
|कसौली
|NA
|NA
|पांवटा साहिब
|NA
|18.0
|ताबो
|12.9
|0.2
|मशोबरा
|NA
|NA
|नेरी
|28.4
|15.1
|सैंज
|NA
|NA
|बजौरा
|27.4
|9.9
|सराहन
|NA
|17.0
|देहरा गोपीपुर
|NA
|12.0
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