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शिमला और आस पास के इलाकों में बारिश, इन जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान, यहां माइनस में पहुंचा तापमान

हिमाचल में बिगड़ा मौसम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद आखिरकार मौसम ने करवट बदल ली है. आज राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्के बादलों का डेरा जमा हुआ था, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चल रही थी. दोपहर बाद राजधानी और इसके साथ लगते क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. इससे तापमान लुढ़क गया है और लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड तेज होने के पूरे आसार हैं. वहीं, जनजातीय और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की गतिविधियों के चलते शीतलहर का असर बढ़ गया है.

माइनस में पहुंचा तापमान लाहौल-स्पीति और किन्नौर के घाटी वाले इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है, जिससे नदी-नालों के किनारे बर्फ जमने की नौबत आ गई है. मौसम केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर को जनजातीय क्षेत्र केलोंग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे -2.2°C रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कुकुमसेरी में पारा -1.1°C तक गिर गया है, जबकि ताबो में न्यूनतम तापमान 0.2°C और किन्नौर के कल्पा में 2.4°C दर्ज हुआ है.