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जानें आज कैसा रहेगा हिमाचल में मौसम, कहां-कहां हैं बारिश के आसार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से मौसम खराब बना हुआ है. शिमला, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है. इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, आज भी शिमला समेत कई इलाकों में आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं.

मई माह में मौसम लगातार बदल रहा है. बारिश का दौर जारी है और सामान्य से अधिक बारिश देखी गई है. 1 मई से 6 मई 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है. पूरे राज्य में औसतन 17.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 13.9 मिमी से 28 प्रतिशत ज्यादा है. सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में दर्ज की गई है. बिलासपुर में सामान्य से 367, सिरमौर में 336, ऊना में 317, सोलन में 304 फीसदी अधिक बारिश हुई है. वहीं चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हुई है.

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर में हल्की बारिश हो सकती है. आठ से 10 मई तक मौसम शुष्क बना रहेगा. 11 मई से मौसम फिर से करवट बदल सकता है और प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी कई जगह गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम रहा. धर्मशाला में तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री नीचे रहा। नाहन में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान तबो में 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.