हिमाचल के मौसम में बदलाव, जानें क्यों नवंबर महीने में कम हो रही बारिश?

हिमाचल में नवंबर महीने में होने वाली सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर है. वहीं, पिछले 16 सालों में प्रदेश में सिर्फ 3 बार ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. पोस्ट मानसून सीजन में नवंबर महीने में साल 2010 में 9 मिलीमीटर, साल 2011 में 0.6 मिलीमीटर, साल 2012 में 6.9, साल 2013 में 15.8, साल 2014 में 4, साल 2015 में 13, साल 2016 में 0, साल 2017 में 7, साल 2018 में 37, साल 2019 में 55.8, साल 2020 में 43, साल 2021 में 1, साल 2022 में 19.5, साल 2023 में 12 और साल 2024 में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी.

पर्यावरण के जानकारों की मानें तो हिमालयी क्षेत्रों में मौसमी बदलाव का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना और उसकी चाल में आ रहा बदलाव है. पहले सर्दियों के दस्तक देने पर भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी और नमी वाली हवाएं अपने साथ बारिश और बर्फबारी की उम्मीद लेकर हिमालय की ओर बढ़ती थी. वहीं, अब इन हवाओं की तीव्रता और दिशा लगातार अस्थिर होती जा रही है. जिसका नतीजा ये है कि जो नवंबर का महीना कभी बर्फबारी और स्थिर बारिश के लिए जाना जाता था, अब अक्सर सूखे की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा है. इस बार भी नवंबर महीने ने निराशा किया है. प्रदेश में अभी तक 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस दौरान होने वाली बारिश से सामान्य से 88 फीसदी कम है. ऐसे में मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर कृषि से पर्यटन तक पड़ने लगा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने में होने वाली बारिश अब अपने पैटर्न से भटकती दिखाई दे रही है. प्रदेश में पिछले 16 सालों में अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब ये महीना सामान्य से ज्यादा बारिश लेकर आया है. इसके अलावा बाकी 13 सालों में सूखे आसमान, बिखरे बादल और बदले हुए मौसम चक्र ने पहाड़ों की चिंता बढ़ाई है.

हिमाचल में नवंबर महीने होने वाली बारिश में काफी बदलाव देखने को मिला है. वर्ष 2010 से वर्ष 2025 तक सिर्फ 3 बार ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है. इसके अलावा प्रदेश में इस दौरान 13 सालों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2010 में सामान्य से 52 फीसदी कम बारिश हुई थी. इसी तरह से साल 2011 में 97 फीसदी कम, साल 2012 में सामान्य से 64 फीसदी कम, साल 2013 में सामान्य से 18 फीसदी कम, साल 2014 में सामान्य से 82 फीसदी कम, साल 2015 में सामान्य से 35 फीसदी कम, साल 2016 में सामान्य से 100 फीसदी और साल 2017 में सामान्य से 66 फीसदी कम बारिश हुई. वहीं, इस दौरान साल 2018 में 84 फीसदी ज्यादा, साल 2019 में 115 फीसदी ज्यादा और साल 2020 में सामान्य से 95 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा साल 2021 में सामान्य से 95 फीसदी कम, साल 2022 में सामान्य 1 फीसदी कम, साल 2023 में फीसदी 38 कम, साल 2024 में 99 और नवंबर महीने में अभी तक सामान्य से 88 फीसदी कम बारिश हुई है.

हिमाचल में 16 सालों में नवंबर महीने में बारिश (ETV Bharat GFX)

इस बार सामान्य से 88 फीसदी कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक नवंबर महीने में सामान्य से 88 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. बीते साल 2010 से नवंबर महीने में बारिश होने का जो आंकड़ा है, उसमें साल 2018, 2019 और 2020 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी. वहीं, वर्ष 2022 में सामान्य बारिश हुई थी. हालांकि वर्ष 2021, 2023 व 2024 में सामान्य से कम बारिश हुई थी.

"23 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान 20 नवंबर तक दिन का जो अर्ली मॉर्निंग तापमान है, उसके पूरे प्रदेश में सामान्य रहने की संभावना है. वहीं, 20 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में खासकर की ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और मध्यवर्ती जिला मंडी शिमला और सिरमौर यहां के दिन का तापमान में 23 सितंबर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस फॉल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल 23 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा." - संदीप कुमार शर्मा, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

ठंडी हवाओं में क्यों हो रहा बदलाव ?

हिमालयन नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यह एक तरह की ठंडी और नम हवाओं वाली मौसम प्रणाली है, जो भारत में सर्दियों के दौरान बारिश, बर्फबारी और बादल छाने का कारण बनती है. वहीं, गर्मियों के मौसम में यही पश्चिमी विक्षोभ आने से मानसून की बारिश होती है. उनका कहना है सर्दियों के मौसम में भूमध्य सागर से नवंबर महीने में आती हैं और अप्रैल वापस लौट जाती हैं. जिस कारण खासकर हिमालय रीजन में सर्दियों के मौसम में बारिश बर्फबारी होती है. पिछले 10 से 15 सालों में इन हवाओं में बदलाव देखा जा रहा है. अब भूमध्य सागर से आने वाली ये ठंडी हवाएं देरी से आने लगी है. जिस कारण हिमाचल में नवंबर और दिसंबर महीने में जो अच्छी बारिश और बर्फबारी होती थी, इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है. भूमध्य सागर से ठंडी और नम हवाओं की देरी से आने के कारण अब जनवरी से मार्च महीने में बारिश और बर्फबारी हो रही है. इसका कारण यूरोपीय देशों में औद्योगीकरण का लगातार विस्तार होना है, जिससे उत्तरी ध्रुव में गर्मी हो गई है. जिसका प्रभाव भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवाओं पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि इन हवाओं के पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है.

नमी न होने से बिजाई पर प्रभाव

कृषि विभाग से सेवानिवृत अधिकारी एवं विशेषज्ञ राम कृष्ण चौहान का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाली बारिश गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि इन दोनों महीनों में अच्छी बारिश नहीं हो रही है. जिसका प्रभाव रबी सीजन में होने वाली फसलों की बिजाई पर पड़ रहा है. खासकर चना और सरसों की बिजाई अक्टूबर महीने में की ही जानी चाहिए. अगर इन फसलों की बिजाई देरी से होती है तो चना में फली छेदक कीड़ा लगने और सरसों में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगने व लीफ माइनर का खतरा रहता है. उनका कहना है कि गेहूं, मटर और अन्य फसलों की बजाई के लिए किसानों को अभी बारिश का इंतजार करना चाहिए. जमीन में पर्याप्त नमी होने के बाद बिजाई का कार्य शुरू करें. जहां सिंचाई की सुविधा है, ऐसे क्षेत्रों में किसान गेहूं और मटर की बिजाई कर सकते हैं.