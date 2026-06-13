ETV Bharat / state

हिमाचल में येलो अलर्ट जारी, जानिए मौसम का हर अपडेट, कहां-कहां कब होगी बारिश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शनिवार सुबह से बादल छाए हुए हैं. धर्मशाला समेत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जबकि शुक्रवार देर रात प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर कम हुआ है. बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया. शिमला का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री, धर्मशाला 29 डिग्री, सुंदरनगर 30.2 डिग्री, कांगड़ा 30.2 डिग्री, मंडी 28.6 डिग्री, सोलन 29.5 डिग्री और ऊना 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली.

इस दिन तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 16 जून तक प्रदेश में मौसम खराब रह सकता है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित अधिकांश जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी, चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर लाहौल स्पीति में 16 जून तक बारिश की संभावना है.