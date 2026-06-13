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हिमाचल में येलो अलर्ट जारी, जानिए मौसम का हर अपडेट, कहां-कहां कब होगी बारिश

राजधानी शिमला समेत हिमाचल के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं. विभाग ने बारिश, आंधी और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल मौसम अपडेट
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 11:14 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शनिवार सुबह से बादल छाए हुए हैं. धर्मशाला समेत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जबकि शुक्रवार देर रात प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर कम हुआ है. बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया. शिमला का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री, धर्मशाला 29 डिग्री, सुंदरनगर 30.2 डिग्री, कांगड़ा 30.2 डिग्री, मंडी 28.6 डिग्री, सोलन 29.5 डिग्री और ऊना 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली.

इस दिन तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 16 जून तक प्रदेश में मौसम खराब रह सकता है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित अधिकांश जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी, चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर लाहौल स्पीति में 16 जून तक बारिश की संभावना है.

तेज हवाएं चलने का अलर्ट

इसके साथ ही मौसम विभाग ने 12 और 13 जून के लिए प्रदेश के दस जिलों में आंधी, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है. कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ इलाकों में हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 14 से 16 जून के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी.

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है. अगले चार दिनों तक प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है.

क्षेत्रअधिकतम तापमान (°से.)
शिमला22.5
सुंदरनगर30.2
भुंतर26.1
कल्पा15.8
धर्मशाला29.0
ऊना32.4
नाहन27.0
केलांग17.9
पालमपुरNA
सोलन29.5
मनाली18.6
कांगड़ा30.2
मंडी28.6
बिलासपुर28.4
हमीरपुरNA
चंबाNA
डलहौजीNA
जुब्बड़हट्टी27.4
कुफरी16.7
कुकुमसेरीNA
नारकंडाNA
बरमौरNA
रिकांगपिओNA
सियोबागNA
धौलाकुआंNA
बेरठिन30.9
चोपालNA
कसौलीNA
पांवटा साहिबNA
ताबो20.8
मशोबराNA
नेरी31.4

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