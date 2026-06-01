हिमाचल में इस दिन तक खराब रहेगा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने हिमाचल में आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 3:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 6 जून तक प्रदेशभर में बारिश रहेगी. 3 जून से 6 जून तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने को लेकर भी चेतावनी की है.
हिमाचल में मौसम का हाल
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 6 मई तक मौसम खराब रहेगा.
- 1 जून को ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.
- 2 जून को ऊंचाई और निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
- 3 जून को प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है. ऊंचाई और निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-बिजली और 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
- 4 जून को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान गरज-बिजली और 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.
- 5 जून को प्रदेश में ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की हो सकती है. 5 जून को प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. इस दौरान गरज-बिजली और 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है.
- 6 जून को भी प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. साथ ही 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
33.4 डिग्री के साथ ऊना रहा सबसे गर्म
बात करें अधिकतम तापमान की तो प्रदेश में 33.4 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 21.6, सुंदरनगर में 29.3, भुंतर में 29.5, कल्पा में 15.1, धर्मशाला में 28.0, नाहन में 26.4, केलांग में 18.7, सोलन में 25.5, मनाली में 21.2, कांगड़ा में 29.2, मंडी में 31.4, चंबा में 29.4, जुब्बड़हट्टी में 24.2, कुफरी में 14.4, बरठीं में 29.9, ताबो में 21.3 और नेरी में 32.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.