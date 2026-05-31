हिमाचल के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी, अधिकतम तापमान में आई कमी
हिमाचल में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहने का जताया पूर्वानुमान, तेज हवाओं का अलर्ट जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 10:44 AM IST
शिमला/कसौली: हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश जारी है. बीते दो दिन से प्रदेश में हुई बारिश के चलते अधिकतम तापमान में कमी हुई है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है. प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है. इसके अलावा प्रदेश में ओलावृष्टि, कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
5 जून तक मौसम रहेगा खराब
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 5 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 31 मई और 1 जून को प्रदेशभर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जारी है. वहीं, 2 जून से 4 जून तक निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. हालांकि 5 जून को निचले व मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 3 और 4 जून को मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और 5 जून से पूरे प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू होगा. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.
कसौली में बारिश के बीच छाई धुंध
शनिवार को प्रदेश के कई हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, जंगलों में बार-बार सुलग रही आग भी शांत हुई है. ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सोलन की पर्यटन नगरी कसौली में भी बारिश के चलते बीते रोज धुंध छा गई. जिसके चलते विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि महज कुछ मीटर की दूरी पर भी देखना दूभर हो गया. दोपहर के समय ही सड़कों पर अंधेरा छा जाने के कारण कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग सहित स्थानीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों को अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट जगानी पड़ी. खराब मौसम के चलते यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई.
मौसम सुहावना होते ही बढ़ी पर्यटकों की आमद
वहीं, बाहरी राज्यों में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. वहीं, अब हिमाचल में मौसम में बदलाव होने और बारिश का दौर शुरू होने पर बाहरी राज्यों में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक यहां आ रहे हैं. जिससे प्रदेश के पर्यटन कारोबार में भी इजाफा हो रहा है. पर्यटक यहां आकर सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं. कसौली, बड़ोग पर्यटन क्षेत्र में लगातार पर्यटक आ रहे हैं. सैलानियों की आमद के चलते होटल की बुकिंग भी करीब 70 फीसदी तक पहुंच गई है.
अधिकतम तापमान में आई कमी
हिमाचल प्रदेश में बारिश होने के बाद अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है. ऊना में सबसे ज्यादा 28.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा शिमला में 17.5, सुंदरनगर में 20.9, भुंतर में 25.0, कल्पा में 20.1, धर्मशाला में 28.0, नाहन में 28.5, केलांग में 13.9, मनाली में 25.6, कांगड़ा में 26.3, मंडी में 22.4, चंबा में 25.6, जुब्बड़हट्टी में 21.6, कुफरी में 14.4, बरठीं में 22.0, ताबो में 20.6 और नेरी में 24.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
सबसे कम 3.9 डिग्री रहा पारा
वहीं, बात करें न्यूनतम तापमान की तो प्रदेश में 3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जबकि शिमला में 11.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 16.4, भुंतर में 15.1, कल्पा में 6.2, धर्मशाला में 17.8, ऊना में 20.0, नाहन में 17.0, केलांग में 5.8, पालमपुर में 17.0, सोलन में 14.0, मनाली में 10.8, कांगड़ा में 17.0, मंडी में 17.5, बिलासपुर में 19.0, जुब्बड़हट्टी में 14.5, कुफरी में 8.4, भरमौर में 12.0, सेउबाग में 12.2, बरठीं में 18.6, पांवटा साहिब में 23.0, देहरा गोपीपुर में 21.0, ताबो में 8.0 और नेरी में 17.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.