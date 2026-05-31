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हिमाचल के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी, अधिकतम तापमान में आई कमी

शिमला/कसौली: हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश जारी है. बीते दो दिन से प्रदेश में हुई बारिश के चलते अधिकतम तापमान में कमी हुई है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है. प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है. इसके अलावा प्रदेश में ओलावृष्टि, कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

5 जून तक मौसम रहेगा खराब

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 5 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 31 मई और 1 जून को प्रदेशभर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जारी है. वहीं, 2 जून से 4 जून तक निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. हालांकि 5 जून को निचले व मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 3 और 4 जून को मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और 5 जून से पूरे प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू होगा. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

कसौली में बारिश के बीच छाई धुंध

शनिवार को प्रदेश के कई हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, जंगलों में बार-बार सुलग रही आग भी शांत हुई है. ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सोलन की पर्यटन नगरी कसौली में भी बारिश के चलते बीते रोज धुंध छा गई. जिसके चलते विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि महज कुछ मीटर की दूरी पर भी देखना दूभर हो गया. दोपहर के समय ही सड़कों पर अंधेरा छा जाने के कारण कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग सहित स्थानीय मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों को अपनी हेडलाइट और फॉग लाइट जगानी पड़ी. खराब मौसम के चलते यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई.

मौसम सुहावना होते ही बढ़ी पर्यटकों की आमद