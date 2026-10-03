इस दिन से बिगड़ेगा हिमाचल में मौसम, 8 अक्टूबर ज्यादा खराब होंगे हालात
4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने और तापमान में वृद्धि की संभावना है. इसके बाद मौसम करवट ले सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 7:39 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. लगातार धूप खिलने के कारण तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में रविवार तक मौसम साफ बना रहेगा. इसके बाद कुछ जिलों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 4 अक्टूबर तक राज्यभर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. इस दौरान अगले राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 5 अक्टूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और बिलासपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.
6 और 7 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम
वहीं, 6 और 7 अक्टूबर को राज्य के सभी 12 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, और किन्नौर, लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है. 8 अक्तूबर को पूरे प्रदेश में मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश अधिक देखने को मिल सकती है. इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है.
मानसून की वापसी का इंतजार
आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने की संभावना बन रही है. जल्द ही मानूसन की विदाई शुरू हो सकती है.
कैसा रहा विभिन्न स्थानों पर तापमान
तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो ऊना में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 03 से 11 डिग्री, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 11 से 20 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी इलाकों में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा.
|जिला
|न्यूनतम तापमान (°C)
|अधिकतम तापमान (°C)
|शिमला
|15.4
|24.6
|सुंदरनगर
|17.8
|31.5
|भुंतर
|13.6
|31.9
|कल्पा
|7.6
|22.2
|धर्मशाला
|उपलब्ध नहीं
|27.0
|ऊना
|18.2
|33.6
|नाहन
|20.0
|28.7
|केलांग
|4.0
|20.7
|पालमपुर
|14.5
|26.1
|सोलन
|14.8
|28.0
|मनाली
|11.1
|24.6
|कांगड़ा
|18.8
|30.9
|मंडी
|18.3
|31.0
|बिलासपुर
|20.0
|32.5
|हमीरपुर
|-
|-
|चंबा
|-
|28.9
|डलहौजी
|-
|-
|जुब्बड़हट्टी
|16.6
|26.0
|कुफरी
|11.5
|18.3
|कुकुमसेरी
|3.9
|-
|नारकंडा
|-
|-
|भरमौर
|18.0
|-
|रिकांगपिओ
|-
|-
|सेबाग
|-
|-
|धौलाकुआं
|-
|-
|बरठीं
|18.9
|30.9
|कोटखाई
|-
|-
|कसौली
|-
|-
|पांवटा साहिब
|24.0
|-
|सराहन
|19.0
|-
|देहरा गोपीपुर
|20.0
|-
|ताबो
|3.4
|20.2
|मशोबरा
|-
|-
|नेरी
|20.9
|30.2
|सैंज
|-
|-
|बजौरा
|13.3
|30.6
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