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इस दिन से बिगड़ेगा हिमाचल में मौसम, 8 अक्टूबर ज्यादा खराब होंगे हालात

हिमाचल में 5 अक्टूबर से खराब होगा मौसम ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. लगातार धूप खिलने के कारण तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में रविवार तक मौसम साफ बना रहेगा. इसके बाद कुछ जिलों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.