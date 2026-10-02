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हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इस दिन से बारिश बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. राज्य के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी की संभावना (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. हालांकि, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और अधिकांश स्थानों पर तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में छिटपुट जगहों पर ही हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसमें बिजाही (जिला मंडी) में 8.2 मिमी और नाथपा (जिला किन्नौर) में 0.6 मिमी वर्षा शामिल है. तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो ऊना में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कब बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 2 से 4 अक्टूबर तक राज्यभर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. इस दौरान अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आगामी 5 दिनों के जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार, 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों (ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति) में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है.

इसके बाद मौसम में बदलाव आने पर 5 अक्टूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और बिलासपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, 6 अक्टूबर को राज्य के सभी 12 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, और किन्नौर, लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है.

मानसून की विदाई की भी शुरुआत

आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने की संभावना बन रही है. जल्द ही मानूसन की विदाई शुरू हो सकती है.

कैसा रहा तापमान

राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 03 से 11 डिग्री, मध्यम पहाड़ी इलाकों में 11 से 20 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी इलाकों में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा.

जिलान्यूनतम तापमान (°C)अधिकतम तापमान (°C)
शिमला15.424.6
सुंदरनगर17.831.5
भुंतर13.631.9
कल्पा7.622.2
धर्मशालाउपलब्ध नहीं27.0
ऊना18.233.6
नाहन20.028.7
केलांग4.020.7
पालमपुर14.526.1
सोलन14.828.0
मनाली11.124.6
कांगड़ा18.830.9
मंडी18.331.0
बिलासपुर20.032.5
हमीरपुर--
चंबा-28.9
डलहौजी--
जुब्बड़हट्टी16.626.0
कुफरी11.518.3
कुकुमसेरी3.9-
नारकंडा--
भरमौर18.0-
रिकांगपिओ--
सेबाग--
धौलाकुआं--
बरठीं18.930.9
कोटखाई--
कसौली--
पांवटा साहिब24.0-
सराहन19.0-
देहरा गोपीपुर20.0-
ताबो3.420.2
मशोबरा--
नेरी20.930.2
सैंज--
बजौरा13.330.6

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