हिमाचल में फिर लगातार बरसेंगे बादल, जानें कब से प्रदेश में शुरू होगी बारिश-बर्फबारी
हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है. मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 2:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले हैं. आज सुबह से शिमला में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके अलावा आज मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर समेत अन्य जिलों में हल्के बादल छाए हुए थे. सुबह हल्की सी बूंदा बांदी के बाद मौसम साफ हो गया, लेकिन शिमला में आसमान बादलों से ही घिरा हुआ है.
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय है. इस समय उत्तर पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर समुद्र तल से करीब 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसका सीधा असर हमारे पहाड़ों पर पड़ रहा है. इसके कारण गुरुवार को शिमला और आस पास के इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हुई थी.
तापमान में गिरावट
अगर हम ताजा आंकड़ों पर नज़र डालें, तो 1 मई को प्रदेश के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. शिमला में न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है, मंडी में पारा 16.3 डिग्री और सुंदरनगर में 15.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. सबसे ज्यादा ठंड लाहौल-स्पीति के ताबो में रही, जहां न्यूनतम तापमान महज 3.2 डिग्री रहा. वहीं, पहाड़ों की रानी मनाली में भी पारा गिरकर 8.1 डिग्री पर आ गया है. इसके विपरीत, कल तक पांवटा साहिब में भीषण गर्मी थी, जहां तापमान 36.0 डिग्री तक जा पहुंचा था, लेकिन अब वहां भी 5 डिग्री की गिरावट आई है.
बर्फबारी और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है. 1-2 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे निचले इलाकों में आज मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कल से यहां भी बारिश की संभावना है. रविवार और सोमवार को पूरे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो सकता है. 5 और 6 मई को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं.
किसान-बागवान परेशान
साफ है कि आने वाले कुछ दिन हिमाचल के किसानों और बागवानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. बारिश के चलते पहाड़ों पर सेब समेत अन्य फल और सब्जियों की फसल खराब हो सकती है. पिछले कल ऊपरी शिमला में हुई बर्फबारी के कारण सेब और अन्य फसलों पर बुरा असर पड़ा है. वहीं, निचले इलाकों में गेहूं की फसल बारिश के कारण खराब हुई है.
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