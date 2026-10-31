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हिमाचल में फिर इस दिन से खराब होगा मौसम, जानें कहां-कहां बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में आज मौसम साफ ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर खुल गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश दर्ज किए जाने के बाद आज सुबह से ही मौसम साफ है और अधिकांश क्षेत्रों में चटक धूप खिली हुई है.

धूप खिलने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को सुबह-शाम पड़ रही हल्की ठंड से राहत मिली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश के तापमान और मौसमी गतिविधियों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बीते दिनों राज्य के ऊपरी और मध्यम पहाड़ी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और छिटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. हालांकि, आज आसमान पूरी तरह साफ है और धूप खिली हुई है.