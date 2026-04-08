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हिमाचल में आज भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी मौसम के कहर से राहत

हिमाचल में अप्रैल महीने में हुई भारी बारिश और बर्फबारी किसानों-बागवानों के लिए चिंता का सबब बन गई है.

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हिमाचल में बारिश-बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 12:55 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आगामी दिनों में भी प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि मैदानी व निचले इलाकों में 9 अप्रैल के बाद बारिश का दौर थम जाएगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में 13 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

आज कैसा रहेगा मौसम ?

वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही इन जिलों में आज भारी ओलावृष्टि और गरज के साथ बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. इन 5 जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कृषि-बागवानी को सबसे ज्यादा नुकसान

बीते रोज प्रदेशभर में जहां निचले व मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई तो वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई. अप्रैल महीने में मौसम ने जमकर कहर बरपाया है, जिसका खामियाजा किसानों-बागवानों को भुगतना पड़ रहा है. अप्रैल महीने में हुई बारिश और बर्फबारी ने किसानों-बागवानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. जबकि निचले इलाकों में भारी बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है.

"बार-बार बदल रहा मौसम हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गया है. पहले ओलावृष्टि और अब बर्फबारी ने फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है. रात भर भारी बारिश हुई और उसके बाद हुई बर्फबारी हुई. सबसे ज्यादा नुकसान सेब को पहुंचा है. आजकल सेब की फ्लोरिंग का मौसम चल रहा है." - केशव राम, बागवान, कोटखाई

शिमला में मौसम का कहर

शिमला जिले में भी बारिश और बर्फबारी का कहर देखने को मिला. नारकंडा, कोटखाई, बागी, रत्नाड़ी समेत कई क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. अचानक बदले मौसम के कारण सेब के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा है. कई जगहों पर बर्फ के भार से पेड़ टूट गए हैं. इससे बागवानों को भारी आर्थिक झटका लगा है.

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