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हिमाचल के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, ओलावृष्टि-तेज हवाओं की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट है.

तेज हवाओं की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 17 जून तक प्रदेशभर में मौसम खराब रहने की संभावना है. आज, 12 जून को मौसम का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जून से 16 जून तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है. इस दौरान प्रदेश में अंधड़ चलने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.