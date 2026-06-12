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हिमाचल के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, ओलावृष्टि-तेज हवाओं की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग शिमला ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:18 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा एक-दो स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट है.

तेज हवाओं की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 17 जून तक प्रदेशभर में मौसम खराब रहने की संभावना है. आज, 12 जून को मौसम का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जून से 16 जून तक प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी है. इस दौरान प्रदेश में अंधड़ चलने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.

  • 12 जून को प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
  • 13 जून को ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
  • 14 जून को उच्च एवं मध्य पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं.
  • 15 जून को ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.
  • 16 जून को प्रदेशभर में कई जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.
  • 17 जून को उच्च एवं मध्य पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है.

इन जगहों पर बारिश दर्ज

वहीं, प्रदेश में बीते रोज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सराहन में 40.5 मिलीमीटर, ददाहू में 8.0 मिमी, सलोनी में 3.2 मिमी, चंबा एडब्ल्यूएस में 2.0 मिमी, नाहन में 1.2 मिमी, धौला कुआं एडब्ल्यूएस में 1.0 मिमी और भरमौर में 1.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

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