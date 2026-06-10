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हिमाचल में कल से मौसम लेगा करवट, शुरू होगा बारिश का दौर, आज हीटवेव का अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जहां आज हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कल से प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा. प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी है. हालांकि उच्च एवं मध्य पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. ऊना, बिलासपुर और सोलन में हीटवेव का अलर्ट है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 11 जून से प्रदेशभर में मौसम करवट लेगा और बारिश का ये दौर 15 जून तक जारी रहेगा. 11-12 जून को बारिश-बर्फबारी को लेकर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 और 14 जून को बारिश का येलो अलर्ट है. साथ ही इस दौरान आंधी चलने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.