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हिमाचल में कल से मौसम लेगा करवट, शुरू होगा बारिश का दौर, आज हीटवेव का अलर्ट

हिमाचल में आज भीषण गर्मी को लेकर हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, कल से शुरू होगा बारिश का सिलसिला.

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हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 2:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जहां आज हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं, कल से प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा. प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी है. हालांकि उच्च एवं मध्य पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. ऊना, बिलासपुर और सोलन में हीटवेव का अलर्ट है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 11 जून से प्रदेशभर में मौसम करवट लेगा और बारिश का ये दौर 15 जून तक जारी रहेगा. 11-12 जून को बारिश-बर्फबारी को लेकर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 और 14 जून को बारिश का येलो अलर्ट है. साथ ही इस दौरान आंधी चलने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

  • 11 जून को प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट है.
  • 12 जून को प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है.
  • 13 जून को प्रदेशभर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है.
  • 14 जून को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है. प्रदेशभर में कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है.
  • 15 जून को ऊंचाई और मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का आसार है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

42.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज

वहीं, हीटवेव और भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 27.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 37.4, भुंतर में 35.2, कल्पा में 23.8, धर्मशाला में 35.0, नाहन में 36.3, केलांग में 21.7, मनाली में 27.2, कांगड़ा में 38.8, मंडी में 38.0, चंबा में 34.4, जुब्बड़हट्टी में 32.2, कुफरी में 23.1, बरठीं में 37.6, ताबो में 24.7 और नेरी में 39.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

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