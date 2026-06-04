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हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि का अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बीते रोज प्रदेश की कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, आज प्रदेश में ओलावृष्टि, एक-दो स्थानों पर गरज-बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि चंबा में बारिश का येलो अलर्ट है. वहीं, प्रदेश में 9 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 5 मई को प्रदेशभर की अनेकों जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 5 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो जारी है, जबकि 6 मई को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में बारिश का येलो अलर्ट है.