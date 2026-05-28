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हिमाचल में आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी

हिमाचल में आगामी दिनों तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी.

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हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:28 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी शिमला में भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक उच्च पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 जून तक मौसम खराब रहेगा. 28 और 29 मई को बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 मई को येलो अलर्ट जारी है. 31 मई से प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा. 29 मई को प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, गरज-बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

आज मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 29 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में येलो अलर्ट जारी है. 30 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट है.

44 डिग्री के साथ ऊना रहा सबसे गर्म

वहीं, बात करें प्रदेश में अधिकतम तापमान की तो ऊना 44.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 29.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 39.3, भुंतर में 36.0, कल्पा में 25.4, धर्मशाला में 35.0, नाहन में 36.6, केलांग में 20.9, कांगड़ा में 38.8, मंडी में 38.6, जुब्बड़हट्टी में 33.2, कुफरी में 24.1, बरठीं में 39.0, ताबो में 22.5 और नेरी में 40.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

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