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हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि-तूफान की चेतावनी

हिमाचल में आगामी दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है, मौसम विभाग ने येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 1:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेशभर में कई स्थानों पर आज हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है. जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने वाली है. बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. वहीं, लोगों को इस बीच हीट वेव का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बारिश की बूंदे गर्मी से निजात दिलाएंगी.

इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 मई को ऑरेंज अलर्ट और 23 मई को बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 23 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ प्रदेश में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं.

इस दिन तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई के बाद निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, जबकि मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. 25 मई के बाद निचले व मैदानी इलाकों के साथ मध्यम पर्वतीय इलाकों में भी मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. वहीं, 26 मई के बाद प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. जिससे अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

ऊना में 44 डिग्री पार तापमान

वहीं, बात करें अधिकतम तापमान की तो प्रदेश में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 30.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 39.9, भुंतर में 35.1, कल्पा में 26.5, धर्मशाला में 36.0, नाहन में 38.7, केलांग में 21.0, सोलन में 36.0, मनाली में 28.6, कांगड़ा में 38.4, मंडी में 38.8, चंबा में 34.7, जुब्बड़हट्टी में 33.6, कुफरी में 25.0, बरठीं में 38.3, ताबो में 23.6 और नेरी में 41.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

कुकुमसेरी रहा सबसे ठंडा

वहीं, हिमाचल में 5.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. वहीं, शिमला में 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 20.8, भुंतर में 17.4, कल्पा में 12.8, ऊना में 20.2, नाहन में 21.9, केलांग में 7.7, पालमपुर में 17.5, सोलन में 19.0, मनाली में 16.0, कांगड़ा में 23.2, मंडी में 21.9, बिलासपुर में 24.0, चंबा में 18.9, डलहौजी में 12.9, जुब्बड़हट्टी में 22.8, कुफरी में 15.2, सेओबाग में 15.8, बरठीं में 20.0, पांवटा साहिब में 27.0, सराहन में 13.7, देहरा गोपीपुर में 23.0, ताबो में 6.8 और नेरी में 21.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

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