ETV Bharat / state

हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि-तूफान की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज बारिश-बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेशभर में कई स्थानों पर आज हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है. जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने वाली है. बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. वहीं, लोगों को इस बीच हीट वेव का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बारिश की बूंदे गर्मी से निजात दिलाएंगी.

इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 मई को ऑरेंज अलर्ट और 23 मई को बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 23 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ प्रदेश में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं.

इस दिन तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई के बाद निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, जबकि मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है. 25 मई के बाद निचले व मैदानी इलाकों के साथ मध्यम पर्वतीय इलाकों में भी मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. वहीं, 26 मई के बाद प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. जिससे अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.