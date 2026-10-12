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हिमाचल में फिर दो दिन तक बरसेंगे बादल, इन जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट

हिमाचल में मौसम खराब रहने का अनुमान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते कल कई जिलों में बारिश-बर्फबारी देखने को मिली थी चंबा, लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में हिमपात दर्ज किया गया था. राजधानी शिमला, सोलन में भी हल्की बारिश हुई थी. कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि दर्ज की गई है. मौसम खराब रहने के कारण तापमान में गिरावट देखी गई थी. इसके कारण धीरे-धीरे ठंड के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है.

मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. शिमला जिले के सराहन और कांगड़ा के पालमपुर में ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा सुंदरनगर, मुरारी देवी और कांगड़ा के आसपास के क्षेत्रों में गर्जन के साथ बिजली चमकने की घटनाएं सामने आईं.

कहां कितनी हुई बारिश अगर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सराहन में सर्वाधिक 30.1 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं पालमपुर में 6.0 मिमी, सुंदरनगर में 5.6 मिमी, धर्मशाला में 1.1 मिमी, मनाली और मुरारी देवी में 1.0 मिमी बारिश दर्ज हुई. किन्नौर के कल्पा और चंबा के भरमौर में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान तापमान की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, मैदानी इलाके ऊना में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. राज्य के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 10 से 17 डिग्री और मैदानी इलाकों में 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.