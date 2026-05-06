हिमाचल में 4 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, इस दिन से प्रदेश में साफ होगा मौसम
मौसम विभाग ने हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है, अधिकतम तापमान में हुई गिरावट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:38 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि निचले इलाकों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. बारिश का ये दौर 7 मई तक रहेगा. इसके बाद 10 मई से फिर से प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा. वहीं, बीते दिन हुई बारिश-बर्फबारी से प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पहले जहां ऊना का पारा 40 डिग्री पार कर गया था, वहां 34.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.
कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही एक दो स्थानों पर बिजली कड़कने, आंधी चलने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं, 7 मई को प्रदेश के ऊंचाई वाले और मध्य पहाड़ी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि 8 और 9 मई को प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग ने 10 और 11 मई को प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है.
हिमाचल में अधिकतम तापमान
वहीं, प्रदेश में 34.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ऊना सबसे गर्म रहा. इसके अलावा शिमला में 19.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुंदरनगर में 27.8, भुंतर में 23.5, कल्पा में 16.9, धर्मशाला में 25.0, नाहन में 27.9, सोलन में 26.0, मनाली में 17.2, कांगड़ा में 29.3, मंडी में 27.2, जुब्बड़हट्टी में 22.4, बरठीं में 29.9 और ताबो में 16.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.