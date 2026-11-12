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हिमाचल में आज करवट लेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, माइनस में पारा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन तक बारिश-बर्फबारी और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 नवंबर को प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी, मेघ गर्जना, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है.

प्रदेश में 14 नवंबर तक मौसम खराब रहने वाला है. 15 नवंबर से 17 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा. वहीं, 12 और 13 नवंबर को बारिश-बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. ऐसे में प्रदेश में तापमान में कमी आएगी ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है.

हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा. प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में -02 से 09 ℃, मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में 05 से 12 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 07 से 18 ℃ के बीच रहा है. वहीं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान 12 से 17 ℃, मध्य पर्वतीय इलाकों में 17 से 28 ℃ और 25 से 32 ℃ के बीच दर्ज किया गया है. कुकुमसेरी में सबसे कम -1.8 ℃ न्यूनतम तापमान और ऊना में सबसे ज्यादा 32.4 ℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक -1.8 ℃ न्यूनतम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा शिमला में 10.5 ℃, सुंदरनगर में 8.6 ℃, भुंतर में 8.0 ℃, कल्पा में 3.2 ℃, धर्मशाला में 11.4 ℃, ऊना में 10.6 ℃, नाहन में 11.8 ℃, केलांग में 0.6 ℃, पालमपुर में 10.0 ℃, सोलन में 7.2 ℃, मनाली में 6.0 ℃, कांगड़ा में 11.6 ℃, मंडी में 8.4 ℃, बिलासपुर में 10.0 ℃, चंबा में 9.6 ℃, जुब्बड़हट्टी में 13.2 ℃, कुफरी में 8.6 ℃, सेउबाग में 6.0 ℃, बरठीं में 9.3 ℃, पांवटा साहिब में 18.0 ℃, सराहन में 16.1 ℃, देहरा गोपीपुर में 14.0 ℃, ताबो में 0.1 ℃, नेरी में 14.3 ℃ और बजौरा में 6.2 ℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.