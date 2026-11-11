हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में आगामी दो दिन तक बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहा. हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं, आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मध्यम पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि 12 और 13 नवंबर को प्रदेशभर में हल्की बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है. इसकी के साथ 12 और 13 नवंबर को प्रदेश में मेघ गर्जना, बिजली चमकने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 नवंबर को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 15 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है.
5 जिलों में खराब मौसम का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 12 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 13 नवंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश-बर्फबारी एवं तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ अभी प्रदेश में सक्रिय है, जिसके चलते आगामी 3 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना है.
कुकुमसेरी सबसे ठंडा और ऊना रहा सबसे गर्म
वहीं, प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान -01 से 09 ℃, मध्यम पर्वतीय इलाकों में 07 से 13 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 08 से 18 ℃ के बीच रहा है. वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे पर्वतीय इलाकों में 14 से 18 ℃, मध्य पहाड़ी इलाकों में 20 से 28 ℃ और निचले व मैदानी इलाकों में 25 से 32 ℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. कुकुमसेरी में सबसे कम -1.3 ℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊना में सबसे ज्यादा 32.0 ℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.