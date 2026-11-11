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हिमाचल के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहा. हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं, आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मध्यम पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में आज ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि 12 और 13 नवंबर को प्रदेशभर में हल्की बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है. इसकी के साथ 12 और 13 नवंबर को प्रदेश में मेघ गर्जना, बिजली चमकने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 14 नवंबर को ऊंचाई और मध्यम पर्वतीय इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. 15 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. 5 जिलों में खराब मौसम का येलो अलर्ट